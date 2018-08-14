Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,66
|5,35
|-12,90
|Mavi Giyim
|22,48
|24,72
|-9,06
|Enka İnşaat
|4,85
|5,25
|-7,62
|Petkim
|5,72
|6,19
|-7,59
|MLP Sağlık
|12,36
|13,25
|-6,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,50
|8,96
|-5,13
|Turkcell
|11,80
|12,39
|-4,76
|Anadolu Efes
|22,48
|23,56
|-4,58
|Özderici GMYO
|7,10
|7,40
|-4,05
|Global Yat. Holding
|3,16
|3,28
|-3,66
|Bim Mağazalar
|66,00
|68,20
|-3,23
|Soda Sanayii
|7,37
|7,60
|-3,03
|Tekfen Holding
|21,02
|21,38
|-1,68
|Şok Marketler
|7,87
|7,97
|-1,25
|Ereğli Demir Çelik
|11,22
|11,36
|-1,23
|Tofaş Oto. Fab.
|21,30
|21,54
|-1,11
|Aksa Enerji
|4,26
|4,30
|-0,93
|Kardemir (D)
|4,45
|4,48
|-0,67
|Anadolu Cam
|3,44
|3,46
|-0,58
|Ülker Bisküvi
|17,24
|17,27
|-0,17