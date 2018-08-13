Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 14,98 17,75 -15,61
İş Bankası (C) 3,94...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 14,98 17,75 -15,61
İş Bankası (C) 3,94 4,54 -13,22
Yapı ve Kredi Bank. 1,67 1,92 -13,02
T.S.K.B. 0,71 0,81 -12,35
Metro Holding 0,79 0,90 -12,22
İhlas Gayrimenkul 1,17 1,33 -12,03
Mavi Giyim 24,72 28,00 -11,71
Garanti Bankası 5,86 6,52 -10,12
Vakıflar Bankası 3,49 3,88 -10,05
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,30 -10,00
Gözde Girişim 2,12 2,35 -9,79
ICBC Turkey Bank 4,45 4,92 -9,55
Şekerbank 0,98 1,08 -9,26
Enerjisa Enerji 5,05 5,56 -9,17
Galatasaray Sportif 1,41 1,55 -9,03
Pegasus 26,60 29,10 -8,59
Odaş Elektrik 3,67 4,01 -8,48
Sinpaş GMYO 0,44 0,48 -8,33
Akbank 6,16 6,71 -8,20
Fenerbahçe Futbol 21,80 23,70 -8,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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