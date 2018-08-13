Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 14,98 17,75 -15,61
İş Bankası (C) 3,94...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|14,98
|17,75
|-15,61
|İş Bankası (C)
|3,94
|4,54
|-13,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,67
|1,92
|-13,02
|T.S.K.B.
|0,71
|0,81
|-12,35
|Metro Holding
|0,79
|0,90
|-12,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|1,33
|-12,03
|Mavi Giyim
|24,72
|28,00
|-11,71
|Garanti Bankası
|5,86
|6,52
|-10,12
|Vakıflar Bankası
|3,49
|3,88
|-10,05
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|1,30
|-10,00
|Gözde Girişim
|2,12
|2,35
|-9,79
|ICBC Turkey Bank
|4,45
|4,92
|-9,55
|Şekerbank
|0,98
|1,08
|-9,26
|Enerjisa Enerji
|5,05
|5,56
|-9,17
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,55
|-9,03
|Pegasus
|26,60
|29,10
|-8,59
|Odaş Elektrik
|3,67
|4,01
|-8,48
|Sinpaş GMYO
|0,44
|0,48
|-8,33
|Akbank
|6,16
|6,71
|-8,20
|Fenerbahçe Futbol
|21,80
|23,70
|-8,02