Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 28,00 32,00 -12,50
Sinpaş GMYO 0,48 0,54 -11,11 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 28,00 32,00 -12,50
Sinpaş GMYO 0,48 0,54 -11,11
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,46 -10,96
Yataş 3,46 3,83 -9,66
Gözde Girişim 2,35 2,60 -9,62
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,75 5,22 -9,00
İpek Doğal Enerji 5,00 5,49 -8,93
Fenerbahçe Futbol 23,70 25,96 -8,71
Odaş Elektrik 4,01 4,38 -8,45
ICBC Turkey Bank 4,92 5,37 -8,38
İş Fin.Kir. 2,04 2,22 -8,11
İskenderun Demir Çelik< 8,10 8,79 -7,85
İş Bankası (C) 4,54 4,92 -7,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,26 -7,69
Şekerbank 1,08 1,17 -7,69
Gersan Elektrik 4,11 4,45 -7,64
Bera Holding 1,70 1,84 -7,61
Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 2,39 -7,53
Halkbank 6,44 6,96 -7,47
Park Elek.Madencilik 2,71 2,92 -7,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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