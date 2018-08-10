Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 28,00 32,00 -12,50
Sinpaş GMYO 0,48 0,54 -11,11 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|28,00
|32,00
|-12,50
|Sinpaş GMYO
|0,48
|0,54
|-11,11
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,30
|1,46
|-10,96
|Yataş
|3,46
|3,83
|-9,66
|Gözde Girişim
|2,35
|2,60
|-9,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,75
|5,22
|-9,00
|İpek Doğal Enerji
|5,00
|5,49
|-8,93
|Fenerbahçe Futbol
|23,70
|25,96
|-8,71
|Odaş Elektrik
|4,01
|4,38
|-8,45
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|5,37
|-8,38
|İş Fin.Kir.
|2,04
|2,22
|-8,11
|İskenderun Demir Çelik<
|8,10
|8,79
|-7,85
|İş Bankası (C)
|4,54
|4,92
|-7,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,24
|0,26
|-7,69
|Şekerbank
|1,08
|1,17
|-7,69
|Gersan Elektrik
|4,11
|4,45
|-7,64
|Bera Holding
|1,70
|1,84
|-7,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,21
|2,39
|-7,53
|Halkbank
|6,44
|6,96
|-7,47
|Park Elek.Madencilik
|2,71
|2,92
|-7,19
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