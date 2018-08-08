Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 5,20 5,55 -6,31
ICBC Turkey Bank 5,24 5,45...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|5,20
|5,55
|-6,31
|ICBC Turkey Bank
|5,24
|5,45
|-3,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|0,26
|-3,85
|Çemaş Döküm
|2,47
|2,55
|-3,14
|Türk Telekom
|4,46
|4,56
|-2,19
|MLP Sağlık
|14,66
|14,87
|-1,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|5,39
|-1,30
|Mavi Giyim
|32,50
|32,90
|-1,22
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,70
|-1,18
|Odaş Elektrik
|4,46
|4,51
|-1,11
|Tofaş Oto. Fab.
|21,42
|21,66
|-1,11
|Yataş
|3,89
|3,93
|-1,02
|Koç Holding
|13,42
|13,55
|-0,96
|Afyon Çimento
|5,54
|5,59
|-0,89
|Aksa
|11,46
|11,55
|-0,78
|Gözde Girişim
|2,61
|2,63
|-0,76
|Tüpraş
|104,50
|105,30
|-0,76
|Enerjisa Enerji
|5,64
|5,68
|-0,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,47
|-0,68
|TAV Havalimanları
|27,40
|27,58
|-0,65