Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 5,20 5,55 -6,31
ICBC Turkey Bank 5,24 5,45...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 5,20 5,55 -6,31
ICBC Turkey Bank 5,24 5,45 -3,85
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85
Çemaş Döküm 2,47 2,55 -3,14
Türk Telekom 4,46 4,56 -2,19
MLP Sağlık 14,66 14,87 -1,41
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 5,39 -1,30
Mavi Giyim 32,50 32,90 -1,22
Galatasaray Sportif 1,68 1,70 -1,18
Odaş Elektrik 4,46 4,51 -1,11
Tofaş Oto. Fab. 21,42 21,66 -1,11
Yataş 3,89 3,93 -1,02
Koç Holding 13,42 13,55 -0,96
Afyon Çimento 5,54 5,59 -0,89
Aksa 11,46 11,55 -0,78
Gözde Girişim 2,61 2,63 -0,76
Tüpraş 104,50 105,30 -0,76
Enerjisa Enerji 5,64 5,68 -0,70
İhlas Gayrimenkul 1,46 1,47 -0,68
TAV Havalimanları 27,40 27,58 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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