Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 4,51 4,67 -3,43
ICBC Turkey Bank 5,45 5,64...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 4,51 4,67 -3,43
ICBC Turkey Bank 5,45 5,64 -3,37
Soda Sanayii 6,45 6,59 -2,12
Türk Traktör 47,90 48,80 -1,84
Ege Endüstri 314,20 320,00 -1,81
Doğan Holding 1,16 1,18 -1,69
Mavi Giyim 32,90 33,42 -1,56
Alarko GMYO 44,42 45,10 -1,51
Yataş 3,93 3,99 -1,50
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 1,48 -1,35
İş Fin.Kir. 2,27 2,30 -1,30
Koza Altın 45,28 45,80 -1,14
Park Elek.Madencilik 2,91 2,94 -1,02
Afyon Çimento 5,59 5,63 -0,71
Eczacıbaşı İlaç 3,55 3,57 -0,56
Vestel 9,10 9,15 -0,55
Bera Holding 1,83 1,84 -0,54
Kipa Ticaret 2,45 2,46 -0,41
Enerjisa Enerji 5,68 5,69 -0,18
Koza Madencilik 6,25 6,26 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et