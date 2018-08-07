Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 4,51 4,67 -3,43
ICBC Turkey Bank 5,45 5,64...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|4,51
|4,67
|-3,43
|ICBC Turkey Bank
|5,45
|5,64
|-3,37
|Soda Sanayii
|6,45
|6,59
|-2,12
|Türk Traktör
|47,90
|48,80
|-1,84
|Ege Endüstri
|314,20
|320,00
|-1,81
|Doğan Holding
|1,16
|1,18
|-1,69
|Mavi Giyim
|32,90
|33,42
|-1,56
|Alarko GMYO
|44,42
|45,10
|-1,51
|Yataş
|3,93
|3,99
|-1,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,46
|1,48
|-1,35
|İş Fin.Kir.
|2,27
|2,30
|-1,30
|Koza Altın
|45,28
|45,80
|-1,14
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|2,94
|-1,02
|Afyon Çimento
|5,59
|5,63
|-0,71
|Eczacıbaşı İlaç
|3,55
|3,57
|-0,56
|Vestel
|9,10
|9,15
|-0,55
|Bera Holding
|1,83
|1,84
|-0,54
|Kipa Ticaret
|2,45
|2,46
|-0,41
|Enerjisa Enerji
|5,68
|5,69
|-0,18
|Koza Madencilik
|6,25
|6,26
|-0,16