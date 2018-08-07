Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 4,51 4,67 -3,43 ICBC Turkey Bank 5,45 5,64 -3,37 Soda Sanayii 6,45 6,59 -2,12 Türk Traktör 47,90 48,80 -1,84 Ege Endüstri 314,20 320,00 -1,81 Doğan Holding 1,16 1,18 -1,69 Mavi Giyim 32,90 33,42 -1,56 Alarko GMYO 44,42 45,10 -1,51 Yataş 3,93 3,99 -1,50 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 1,48 -1,35 İş Fin.Kir. 2,27 2,30 -1,30 Koza Altın 45,28 45,80 -1,14 Park Elek.Madencilik 2,91 2,94 -1,02 Afyon Çimento 5,59 5,63 -0,71 Eczacıbaşı İlaç 3,55 3,57 -0,56 Vestel 9,10 9,15 -0,55 Bera Holding 1,83 1,84 -0,54 Kipa Ticaret 2,45 2,46 -0,41 Enerjisa Enerji 5,68 5,69 -0,18 Koza Madencilik 6,25 6,26 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)