Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 320,00 352,50 -9,22
Odaş Elektrik 4,67 5,03...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 320,00 352,50 -9,22
Odaş Elektrik 4,67 5,03 -7,16
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,26 5,54 -5,05
Tekfen Holding 18,03 18,87 -4,45
Çemtaş 5,82 6,05 -3,80
Çemaş Döküm 2,55 2,65 -3,77
TAV Havalimanları 25,52 26,52 -3,77
Coca Cola İçecek 28,90 29,98 -3,60
Gersan Elektrik 4,38 4,54 -3,52
T.S.K.B. 0,83 0,86 -3,49
Akbank 6,69 6,91 -3,18
Trakya Cam 4,27 4,41 -3,17
Yataş 3,99 4,12 -3,16
Doğuş Otomotiv 6,25 6,45 -3,10
Otokar 69,10 71,30 -3,09
Anel Elektrik 2,59 2,67 -3,00
Gözde Girişim 2,63 2,71 -2,95
Aselsan 26,36 27,14 -2,87
Migros Ticaret 18,36 18,90 -2,86
Ford Otosan 57,30 58,95 -2,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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