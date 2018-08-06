Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 320,00 352,50 -9,22
Odaş Elektrik 4,67 5,03...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|320,00
|352,50
|-9,22
|Odaş Elektrik
|4,67
|5,03
|-7,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,26
|5,54
|-5,05
|Tekfen Holding
|18,03
|18,87
|-4,45
|Çemtaş
|5,82
|6,05
|-3,80
|Çemaş Döküm
|2,55
|2,65
|-3,77
|TAV Havalimanları
|25,52
|26,52
|-3,77
|Coca Cola İçecek
|28,90
|29,98
|-3,60
|Gersan Elektrik
|4,38
|4,54
|-3,52
|T.S.K.B.
|0,83
|0,86
|-3,49
|Akbank
|6,69
|6,91
|-3,18
|Trakya Cam
|4,27
|4,41
|-3,17
|Yataş
|3,99
|4,12
|-3,16
|Doğuş Otomotiv
|6,25
|6,45
|-3,10
|Otokar
|69,10
|71,30
|-3,09
|Anel Elektrik
|2,59
|2,67
|-3,00
|Gözde Girişim
|2,63
|2,71
|-2,95
|Aselsan
|26,36
|27,14
|-2,87
|Migros Ticaret
|18,36
|18,90
|-2,86
|Ford Otosan
|57,30
|58,95
|-2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)