Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,25 2,75 -18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,25
|2,75
|-18,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,09
|5,24
|-2,86
|Türk Telekom
|5,44
|5,60
|-2,86
|İhlas Holding
|0,34
|0,35
|-2,86
|Arçelik
|15,92
|16,35
|-2,63
|Borusan Mannesmann
|9,05
|9,24
|-2,06
|Tofaş Oto. Fab.
|24,10
|24,60
|-2,03
|Tekfen Holding
|15,31
|15,57
|-1,67
|Şok Marketler
|10,19
|10,36
|-1,64
|Otokar
|74,55
|75,75
|-1,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,85
|3,91
|-1,53
|Yataş
|23,20
|23,56
|-1,53
|Tüpraş
|104,10
|105,70
|-1,51
|Türk Hava Yolları
|16,30
|16,55
|-1,51
|Bim Mağazalar
|67,50
|68,40
|-1,32
|Anel Elektrik
|2,35
|2,38
|-1,26
|Kartonsan
|249,80
|252,80
|-1,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|1,69
|-1,18
|Odaş Elektrik
|4,22
|4,27
|-1,17
|Vakıflar Bankası
|5,29
|5,35
|-1,12