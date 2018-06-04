Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,25 2,75 -18,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,09 5,24 -2,86 Türk Telekom 5,44 5,60 -2,86 İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86 Arçelik 15,92 16,35 -2,63 Borusan Mannesmann 9,05 9,24 -2,06 Tofaş Oto. Fab. 24,10 24,60 -2,03 Tekfen Holding 15,31 15,57 -1,67 Şok Marketler 10,19 10,36 -1,64 Otokar 74,55 75,75 -1,58 Yapı ve Kredi Bank. 3,85 3,91 -1,53 Yataş 23,20 23,56 -1,53 Tüpraş 104,10 105,70 -1,51 Türk Hava Yolları 16,30 16,55 -1,51 Bim Mağazalar 67,50 68,40 -1,32 Anel Elektrik 2,35 2,38 -1,26 Kartonsan 249,80 252,80 -1,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,69 -1,18 Odaş Elektrik 4,22 4,27 -1,17 Vakıflar Bankası 5,29 5,35 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)