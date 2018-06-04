Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,25 2,75 -18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,25 2,75 -18,18
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,09 5,24 -2,86
Türk Telekom 5,44 5,60 -2,86
İhlas Holding 0,34 0,35 -2,86
Arçelik 15,92 16,35 -2,63
Borusan Mannesmann 9,05 9,24 -2,06
Tofaş Oto. Fab. 24,10 24,60 -2,03
Tekfen Holding 15,31 15,57 -1,67
Şok Marketler 10,19 10,36 -1,64
Otokar 74,55 75,75 -1,58
Yapı ve Kredi Bank. 3,85 3,91 -1,53
Yataş 23,20 23,56 -1,53
Tüpraş 104,10 105,70 -1,51
Türk Hava Yolları 16,30 16,55 -1,51
Bim Mağazalar 67,50 68,40 -1,32
Anel Elektrik 2,35 2,38 -1,26
Kartonsan 249,80 252,80 -1,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,69 -1,18
Odaş Elektrik 4,22 4,27 -1,17
Vakıflar Bankası 5,29 5,35 -1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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