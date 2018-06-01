Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 23,56 25,08 -6,06 Anadolu Efes 23,76 25,20 -5,71 Türk Telekom 5,60 5,93 -5,56 Sasa Polyester 10,16 10,63 -4,42 Garanti Bankası 8,52 8,91 -4,38 Akbank 7,71 8,03 -3,99 Kipa Ticaret 1,99 2,07 -3,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85 Gözde Girişim 2,95 3,06 -3,59 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,13 -3,54 Ayen Enerji 3,49 3,61 -3,32 Turcas Petrol 1,79 1,85 -3,24 Petkim 4,56 4,71 -3,18 Sinpaş GMYO 0,61 0,63 -3,17 Şekerbank 1,22 1,26 -3,17 Vakıf GMYO 1,87 1,93 -3,11 Banvit 12,28 12,67 -3,08 Aksa Enerji 3,94 4,06 -2,96 MLP Sağlık 15,53 16,00 -2,94 Fenerbahçe Futbol 39,50 40,64 -2,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)