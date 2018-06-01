Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 23,56 25,08 -6,06
Anadolu Efes 23,76 25,20 -5,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|23,56
|25,08
|-6,06
|Anadolu Efes
|23,76
|25,20
|-5,71
|Türk Telekom
|5,60
|5,93
|-5,56
|Sasa Polyester
|10,16
|10,63
|-4,42
|Garanti Bankası
|8,52
|8,91
|-4,38
|Akbank
|7,71
|8,03
|-3,99
|Kipa Ticaret
|1,99
|2,07
|-3,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|0,26
|-3,85
|Gözde Girişim
|2,95
|3,06
|-3,59
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,13
|-3,54
|Ayen Enerji
|3,49
|3,61
|-3,32
|Turcas Petrol
|1,79
|1,85
|-3,24
|Petkim
|4,56
|4,71
|-3,18
|Sinpaş GMYO
|0,61
|0,63
|-3,17
|Şekerbank
|1,22
|1,26
|-3,17
|Vakıf GMYO
|1,87
|1,93
|-3,11
|Banvit
|12,28
|12,67
|-3,08
|Aksa Enerji
|3,94
|4,06
|-2,96
|MLP Sağlık
|15,53
|16,00
|-2,94
|Fenerbahçe Futbol
|39,50
|40,64
|-2,81