Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Telekom 5,90 6,43 -8,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|5,90
|6,43
|-8,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,32
|5,58
|-4,66
|Netaş Telekom.
|9,28
|9,67
|-4,03
|İş Bankası (C)
|6,28
|6,48
|-3,09
|Emlak Konut GMYO
|2,32
|2,39
|-2,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|3,67
|-2,72
|GSD Holding
|0,76
|0,78
|-2,56
|Turkcell
|12,61
|12,93
|-2,47
|Bim Mağazalar
|69,85
|71,60
|-2,44
|Koza Altın
|48,50
|49,70
|-2,41
|Ereğli Demir Çelik
|11,61
|11,88
|-2,27
|Tüpraş
|105,60
|108,00
|-2,22
|Net Holding
|1,76
|1,80
|-2,22
|Borusan Mannesmann
|9,40
|9,59
|-1,98
|Petkim
|4,61
|4,70
|-1,91
|Koza Madencilik
|8,38
|8,54
|-1,87
|Akbank
|8,42
|8,58
|-1,86
|İş GMYO
|1,06
|1,08
|-1,85
|Anadolu Cam
|2,73
|2,78
|-1,80
|Kardemir (D)
|4,96
|5,05
|-1,78