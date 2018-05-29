Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,00 1,05 -4,76
Trakya Cam 4,17 4,36 -4,36 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,00
|1,05
|-4,76
|Trakya Cam
|4,17
|4,36
|-4,36
|Odaş Elektrik
|4,64
|4,85
|-4,33
|Şişe Cam
|4,19
|4,34
|-3,46
|Netaş Telekom.
|9,67
|10,00
|-3,30
|Fenerbahçe Futbol
|43,70
|45,14
|-3,19
|Anadolu Cam
|2,78
|2,87
|-3,14
|Koç Holding
|14,61
|15,06
|-2,99
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,58
|5,75
|-2,96
|İhlas Holding
|0,36
|0,37
|-2,70
|Yataş
|24,86
|25,52
|-2,59
|Akbank
|8,58
|8,80
|-2,50
|Petkim
|4,70
|4,82
|-2,49
|Turkcell
|12,93
|13,25
|-2,42
|Ayen Enerji
|3,46
|3,54
|-2,26
|Borusan Mannesmann
|9,59
|9,81
|-2,24
|Garanti Bankası
|9,33
|9,53
|-2,10
|Anel Elektrik
|2,52
|2,57
|-1,95
|Bera Holding
|2,04
|2,08
|-1,92
|Tekfen Holding
|15,30
|15,59
|-1,86