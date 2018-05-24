Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,80
|6,67
|-13,04
|Odaş Elektrik
|3,96
|4,42
|-10,41
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,67
|-8,98
|Ayen Enerji
|3,19
|3,50
|-8,86
|Netaş Telekom.
|8,72
|9,41
|-7,33
|Gözde Girişim
|2,92
|3,13
|-6,71
|Pegasus
|23,86
|25,46
|-6,28
|Türk Hava Yolları
|15,66
|16,66
|-6,00
|Banvit
|12,05
|12,78
|-5,71
|Çemtaş
|5,11
|5,41
|-5,55
|Park Elek.Madencilik
|2,75
|2,91
|-5,50
|Galatasaray Sportif
|1,91
|2,02
|-5,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|1,14
|-5,26
|Deva Holding
|3,69
|3,89
|-5,14
|Trakya Cam
|3,99
|4,20
|-5,00
|Vakıf GMYO
|1,92
|2,02
|-4,95
|Yataş
|24,00
|25,20
|-4,76
|Zorlu Enerji
|1,42
|1,49
|-4,70
|Vestel
|8,59
|9,01
|-4,66
|Kipa Ticaret
|1,86
|1,95
|-4,62