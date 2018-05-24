Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,80 6,67 -13,04 Odaş Elektrik 3,96 4,42 -10,41 Karsan Otomotiv 1,52 1,67 -8,98 Ayen Enerji 3,19 3,50 -8,86 Netaş Telekom. 8,72 9,41 -7,33 Gözde Girişim 2,92 3,13 -6,71 Pegasus 23,86 25,46 -6,28 Türk Hava Yolları 15,66 16,66 -6,00 Banvit 12,05 12,78 -5,71 Çemtaş 5,11 5,41 -5,55 Park Elek.Madencilik 2,75 2,91 -5,50 Galatasaray Sportif 1,91 2,02 -5,45 İhlas Gayrimenkul 1,08 1,14 -5,26 Deva Holding 3,69 3,89 -5,14 Trakya Cam 3,99 4,20 -5,00 Vakıf GMYO 1,92 2,02 -4,95 Yataş 24,00 25,20 -4,76 Zorlu Enerji 1,42 1,49 -4,70 Vestel 8,59 9,01 -4,66 Kipa Ticaret 1,86 1,95 -4,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)