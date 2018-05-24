Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,80 6,67 -13,04
Odaş Elektrik 3,96 4,42 -10,41
Karsan Otomotiv 1,52 1,67 -8,98
Ayen Enerji 3,19 3,50 -8,86
Netaş Telekom. 8,72 9,41 -7,33
Gözde Girişim 2,92 3,13 -6,71
Pegasus 23,86 25,46 -6,28
Türk Hava Yolları 15,66 16,66 -6,00
Banvit 12,05 12,78 -5,71
Çemtaş 5,11 5,41 -5,55
Park Elek.Madencilik 2,75 2,91 -5,50
Galatasaray Sportif 1,91 2,02 -5,45
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,14 -5,26
Deva Holding 3,69 3,89 -5,14
Trakya Cam 3,99 4,20 -5,00
Vakıf GMYO 1,92 2,02 -4,95
Yataş 24,00 25,20 -4,76
Zorlu Enerji 1,42 1,49 -4,70
Vestel 8,59 9,01 -4,66
Kipa Ticaret 1,86 1,95 -4,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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