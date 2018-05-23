Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 1,80 -10,00
Gözde Girişim...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 1,80 -10,00
Gözde Girişim 3,13 3,38 -7,40
Global Yat. Holding 3,65 3,90 -6,41
Datagate Bilgisayar 5,33 5,68 -6,16
Ayen Enerji 3,50 3,72 -5,91
Odaş Elektrik 4,42 4,66 -5,15
Alarko Holding 4,83 5,08 -4,92
Sasa Polyester 9,28 9,70 -4,33
Galatasaray Sportif 2,02 2,11 -4,27
Pegasus 25,46 26,58 -4,21
Bera Holding 2,05 2,14 -4,21
Petkim 4,65 4,84 -3,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,26 -3,85
Kardemir (D) 4,84 5,03 -3,78
Tümosan Motor ve Traktör 5,11 5,31 -3,77
Metro Holding 1,04 1,08 -3,70
Ülker Bisküvi 17,66 18,32 -3,60
Borusan Mannesmann 9,45 9,80 -3,57
Albaraka Türk 1,38 1,43 -3,50
İhlas Gayrimenkul 1,14 1,18 -3,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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