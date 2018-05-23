Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 1,80 -10,00
Gözde Girişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,62
|1,80
|-10,00
|Gözde Girişim
|3,13
|3,38
|-7,40
|Global Yat. Holding
|3,65
|3,90
|-6,41
|Datagate Bilgisayar
|5,33
|5,68
|-6,16
|Ayen Enerji
|3,50
|3,72
|-5,91
|Odaş Elektrik
|4,42
|4,66
|-5,15
|Alarko Holding
|4,83
|5,08
|-4,92
|Sasa Polyester
|9,28
|9,70
|-4,33
|Galatasaray Sportif
|2,02
|2,11
|-4,27
|Pegasus
|25,46
|26,58
|-4,21
|Bera Holding
|2,05
|2,14
|-4,21
|Petkim
|4,65
|4,84
|-3,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,25
|0,26
|-3,85
|Kardemir (D)
|4,84
|5,03
|-3,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,11
|5,31
|-3,77
|Metro Holding
|1,04
|1,08
|-3,70
|Ülker Bisküvi
|17,66
|18,32
|-3,60
|Borusan Mannesmann
|9,45
|9,80
|-3,57
|Albaraka Türk
|1,38
|1,43
|-3,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,18
|-3,39