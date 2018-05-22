Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,29 -10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 1,86 -3,23 Pegasus 26,58 27,24 -2,42 Gözde Girişim 3,38 3,46 -2,31 Kardemir (D) 5,03 5,13 -1,95 Odaş Elektrik 4,66 4,75 -1,89 Ayen Enerji 3,72 3,78 -1,59 Sinpaş GMYO 0,65 0,66 -1,52 Doğuş Otomotiv 7,87 7,99 -1,50 Datagate Bilgisayar 5,68 5,76 -1,39 Ak Enerji 0,73 0,74 -1,35 GSD Holding 0,79 0,80 -1,25 Brisa 6,22 6,29 -1,11 Sabancı Holding 9,69 9,79 -1,02 Bera Holding 2,14 2,16 -0,93 ASELSAN 23,60 23,82 -0,92 Metro Holding 1,08 1,09 -0,92 Türk Hava Yolları 16,75 16,90 -0,89 Zorlu Enerji 1,52 1,53 -0,65 Enka İnşaat 5,00 5,03 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)