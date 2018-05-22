Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,29
|-10,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|1,86
|-3,23
|Pegasus
|26,58
|27,24
|-2,42
|Gözde Girişim
|3,38
|3,46
|-2,31
|Kardemir (D)
|5,03
|5,13
|-1,95
|Odaş Elektrik
|4,66
|4,75
|-1,89
|Ayen Enerji
|3,72
|3,78
|-1,59
|Sinpaş GMYO
|0,65
|0,66
|-1,52
|Doğuş Otomotiv
|7,87
|7,99
|-1,50
|Datagate Bilgisayar
|5,68
|5,76
|-1,39
|Ak Enerji
|0,73
|0,74
|-1,35
|GSD Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|Brisa
|6,22
|6,29
|-1,11
|Sabancı Holding
|9,69
|9,79
|-1,02
|Bera Holding
|2,14
|2,16
|-0,93
|ASELSAN
|23,60
|23,82
|-0,92
|Metro Holding
|1,08
|1,09
|-0,92
|Türk Hava Yolları
|16,75
|16,90
|-0,89
|Zorlu Enerji
|1,52
|1,53
|-0,65
|Enka İnşaat
|5,00
|5,03
|-0,60