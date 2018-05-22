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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,29 -10,34
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 1,86 -3,23
Pegasus 26,58 27,24 -2,42
Gözde Girişim 3,38 3,46 -2,31
Kardemir (D) 5,03 5,13 -1,95
Odaş Elektrik 4,66 4,75 -1,89
Ayen Enerji 3,72 3,78 -1,59
Sinpaş GMYO 0,65 0,66 -1,52
Doğuş Otomotiv 7,87 7,99 -1,50
Datagate Bilgisayar 5,68 5,76 -1,39
Ak Enerji 0,73 0,74 -1,35
GSD Holding 0,79 0,80 -1,25
Brisa 6,22 6,29 -1,11
Sabancı Holding 9,69 9,79 -1,02
Bera Holding 2,14 2,16 -0,93
ASELSAN 23,60 23,82 -0,92
Metro Holding 1,08 1,09 -0,92
Türk Hava Yolları 16,75 16,90 -0,89
Zorlu Enerji 1,52 1,53 -0,65
Enka İnşaat 5,00 5,03 -0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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