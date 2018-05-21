Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,31
|-6,45
|Bera Holding
|2,16
|2,24
|-3,57
|Galatasaray Sportif
|2,08
|2,15
|-3,26
|Tüpraş
|99,90
|103,20
|-3,20
|Ülker Bisküvi
|18,22
|18,82
|-3,19
|Odaş Elektrik
|4,75
|4,90
|-3,06
|GSD Holding
|0,80
|0,82
|-2,44
|T.S.K.B.
|1,21
|1,24
|-2,42
|Migros Ticaret
|19,00
|19,44
|-2,26
|Petkim
|4,84
|4,95
|-2,22
|Ford Otosan
|58,80
|60,10
|-2,16
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|2,33
|-2,15
|Ayen Enerji
|3,78
|3,86
|-2,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,78
|6,92
|-2,02
|ICBC Turkey Bank
|5,16
|5,26
|-1,90
|Koç Holding
|13,58
|13,84
|-1,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,14
|6,25
|-1,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,35
|3,41
|-1,76
|Datagate Bilgisayar
|5,76
|5,86
|-1,71
|TAV Havalimanları
|21,08
|21,44
|-1,68