Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,15 5,44 -5,33
Petkim 4,92 5,15 -4,47 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,15 5,44 -5,33
Petkim 4,92 5,15 -4,47
Galatasaray Sportif 2,18 2,28 -4,39
Sasa Polyester 8,81 9,21 -4,34
Datagate Bilgisayar 5,85 6,08 -3,78
T. Halk Bankası 7,60 7,86 -3,31
Kipa Ticaret 1,94 2,00 -3,00
Metro Holding 0,99 1,02 -2,94
Ülker Bisküvi 18,65 19,20 -2,86
Odaş Elektrik 4,89 5,03 -2,78
Migros Ticaret 18,92 19,45 -2,72
Kordsa Teknik Tekstil 6,85 6,99 -2,00
Anadolu Cam 2,54 2,59 -1,93
Zorlu Enerji 1,54 1,57 -1,91
Doğuş Otomotiv 7,92 8,07 -1,86
Global Yat. Holding 3,74 3,81 -1,84
Gübre Fabrik. 3,33 3,39 -1,77
Karsan Otomotiv 1,70 1,73 -1,73
Türk Traktör 55,10 56,00 -1,61
Deva Holding 3,85 3,91 -1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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