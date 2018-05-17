Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,15 5,44 -5,33 Petkim 4,92 5,15 -4,47 Galatasaray Sportif 2,18 2,28 -4,39 Sasa Polyester 8,81 9,21 -4,34 Datagate Bilgisayar 5,85 6,08 -3,78 T. Halk Bankası 7,60 7,86 -3,31 Kipa Ticaret 1,94 2,00 -3,00 Metro Holding 0,99 1,02 -2,94 Ülker Bisküvi 18,65 19,20 -2,86 Odaş Elektrik 4,89 5,03 -2,78 Migros Ticaret 18,92 19,45 -2,72 Kordsa Teknik Tekstil 6,85 6,99 -2,00 Anadolu Cam 2,54 2,59 -1,93 Zorlu Enerji 1,54 1,57 -1,91 Doğuş Otomotiv 7,92 8,07 -1,86 Global Yat. Holding 3,74 3,81 -1,84 Gübre Fabrik. 3,33 3,39 -1,77 Karsan Otomotiv 1,70 1,73 -1,73 Türk Traktör 55,10 56,00 -1,61 Deva Holding 3,85 3,91 -1,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)