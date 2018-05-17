Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,15 5,44 -5,33
Petkim 4,92 5,15 -4,47 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,15
|5,44
|-5,33
|Petkim
|4,92
|5,15
|-4,47
|Galatasaray Sportif
|2,18
|2,28
|-4,39
|Sasa Polyester
|8,81
|9,21
|-4,34
|Datagate Bilgisayar
|5,85
|6,08
|-3,78
|T. Halk Bankası
|7,60
|7,86
|-3,31
|Kipa Ticaret
|1,94
|2,00
|-3,00
|Metro Holding
|0,99
|1,02
|-2,94
|Ülker Bisküvi
|18,65
|19,20
|-2,86
|Odaş Elektrik
|4,89
|5,03
|-2,78
|Migros Ticaret
|18,92
|19,45
|-2,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,85
|6,99
|-2,00
|Anadolu Cam
|2,54
|2,59
|-1,93
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,57
|-1,91
|Doğuş Otomotiv
|7,92
|8,07
|-1,86
|Global Yat. Holding
|3,74
|3,81
|-1,84
|Gübre Fabrik.
|3,33
|3,39
|-1,77
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,73
|-1,73
|Türk Traktör
|55,10
|56,00
|-1,61
|Deva Holding
|3,85
|3,91
|-1,53