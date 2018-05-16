Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,67
|6,77
|-16,25
|Datagate Bilgisayar
|6,08
|6,77
|-10,19
|ICBC Turkey Bank
|5,44
|5,90
|-7,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|2,02
|-7,43
|Sasa Polyester
|9,21
|9,75
|-5,54
|TAV Havalimanları
|20,94
|22,00
|-4,82
|Koç Holding
|13,06
|13,46
|-2,97
|Arçelik
|16,79
|17,26
|-2,72
|Aksa Enerji
|3,86
|3,96
|-2,53
|Koza Madencilik
|6,65
|6,82
|-2,49
|Ülker Bisküvi
|19,20
|19,66
|-2,34
|İpek Doğal Enerji
|4,70
|4,81
|-2,29
|Bera Holding
|2,18
|2,23
|-2,24
|Sabancı Holding
|9,83
|10,05
|-2,19
|Migros Ticaret
|19,45
|19,87
|-2,11
|Trakya Cam
|4,25
|4,34
|-2,07
|Anadolu Cam
|2,59
|2,64
|-1,89
|Pegasus
|27,08
|27,60
|-1,88
|Çemtaş
|5,16
|5,25
|-1,71
|Ege Endüstri
|304,70
|309,90
|-1,68