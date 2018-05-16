Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,67 6,77 -16,25
Datagate Bilgisayar 6,08 6,77 -10,19
ICBC Turkey Bank 5,44 5,90 -7,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 2,02 -7,43
Sasa Polyester 9,21 9,75 -5,54
TAV Havalimanları 20,94 22,00 -4,82
Koç Holding 13,06 13,46 -2,97
Arçelik 16,79 17,26 -2,72
Aksa Enerji 3,86 3,96 -2,53
Koza Madencilik 6,65 6,82 -2,49
Ülker Bisküvi 19,20 19,66 -2,34
İpek Doğal Enerji 4,70 4,81 -2,29
Bera Holding 2,18 2,23 -2,24
Sabancı Holding 9,83 10,05 -2,19
Migros Ticaret 19,45 19,87 -2,11
Trakya Cam 4,25 4,34 -2,07
Anadolu Cam 2,59 2,64 -1,89
Pegasus 27,08 27,60 -1,88
Çemtaş 5,16 5,25 -1,71
Ege Endüstri 304,70 309,90 -1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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