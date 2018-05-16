Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,67 6,77 -16,25 Datagate Bilgisayar 6,08 6,77 -10,19 ICBC Turkey Bank 5,44 5,90 -7,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,87 2,02 -7,43 Sasa Polyester 9,21 9,75 -5,54 TAV Havalimanları 20,94 22,00 -4,82 Koç Holding 13,06 13,46 -2,97 Arçelik 16,79 17,26 -2,72 Aksa Enerji 3,86 3,96 -2,53 Koza Madencilik 6,65 6,82 -2,49 Ülker Bisküvi 19,20 19,66 -2,34 İpek Doğal Enerji 4,70 4,81 -2,29 Bera Holding 2,18 2,23 -2,24 Sabancı Holding 9,83 10,05 -2,19 Migros Ticaret 19,45 19,87 -2,11 Trakya Cam 4,25 4,34 -2,07 Anadolu Cam 2,59 2,64 -1,89 Pegasus 27,08 27,60 -1,88 Çemtaş 5,16 5,25 -1,71 Ege Endüstri 304,70 309,90 -1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)