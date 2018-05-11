Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,29 -8,30
Banvit 13,82 14,85...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,10
|2,29
|-8,30
|Banvit
|13,82
|14,85
|-6,94
|Petkim
|5,01
|5,33
|-6,00
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,66
|-5,42
|İhlas Holding
|0,35
|0,37
|-5,41
|Net Holding
|1,84
|1,92
|-4,17
|Alarko Holding
|5,19
|5,40
|-3,89
|GSD Holding
|0,85
|0,88
|-3,41
|Albaraka Türk
|1,47
|1,52
|-3,29
|Datagate Bilgisayar
|6,48
|6,70
|-3,28
|Migros Ticaret
|20,32
|21,00
|-3,24
|Garanti Bankası
|9,18
|9,48
|-3,16
|Doğan Holding
|0,92
|0,95
|-3,16
|Odaş Elektrik
|5,11
|5,26
|-2,85
|Vestel
|8,95
|9,21
|-2,82
|Koza Altın
|41,08
|42,20
|-2,65
|Ak Enerji
|0,75
|0,77
|-2,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,21
|-2,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,05
|4,15
|-2,41
|Netaş Telekom.
|9,95
|10,19
|-2,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)