Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,29 -8,30
Banvit 13,82 14,85...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,29 -8,30
Banvit 13,82 14,85 -6,94
Petkim 5,01 5,33 -6,00
Zorlu Enerji 1,57 1,66 -5,42
İhlas Holding 0,35 0,37 -5,41
Net Holding 1,84 1,92 -4,17
Alarko Holding 5,19 5,40 -3,89
GSD Holding 0,85 0,88 -3,41
Albaraka Türk 1,47 1,52 -3,29
Datagate Bilgisayar 6,48 6,70 -3,28
Migros Ticaret 20,32 21,00 -3,24
Garanti Bankası 9,18 9,48 -3,16
Doğan Holding 0,92 0,95 -3,16
Odaş Elektrik 5,11 5,26 -2,85
Vestel 8,95 9,21 -2,82
Koza Altın 41,08 42,20 -2,65
Ak Enerji 0,75 0,77 -2,60
İhlas Gayrimenkul 1,18 1,21 -2,48
Yapı ve Kredi Bank. 4,05 4,15 -2,41
Netaş Telekom. 9,95 10,19 -2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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