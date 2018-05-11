Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 2,10 2,29 -8,30 Banvit 13,82 14,85 -6,94 Petkim 5,01 5,33 -6,00 Zorlu Enerji 1,57 1,66 -5,42 İhlas Holding 0,35 0,37 -5,41 Net Holding 1,84 1,92 -4,17 Alarko Holding 5,19 5,40 -3,89 GSD Holding 0,85 0,88 -3,41 Albaraka Türk 1,47 1,52 -3,29 Datagate Bilgisayar 6,48 6,70 -3,28 Migros Ticaret 20,32 21,00 -3,24 Garanti Bankası 9,18 9,48 -3,16 Doğan Holding 0,92 0,95 -3,16 Odaş Elektrik 5,11 5,26 -2,85 Vestel 8,95 9,21 -2,82 Koza Altın 41,08 42,20 -2,65 Ak Enerji 0,75 0,77 -2,60 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,21 -2,48 Yapı ve Kredi Bank. 4,05 4,15 -2,41 Netaş Telekom. 9,95 10,19 -2,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)