Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,60
|6,90
|-18,84
|Borusan Mannesmann
|10,34
|11,41
|-9,38
|Datagate Bilgisayar
|6,70
|7,05
|-4,96
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,26
|0,27
|-3,70
|Aksa
|11,73
|11,96
|-1,92
|Tekfen Holding
|15,30
|15,59
|-1,86
|Enerjisa Enerji
|6,50
|6,61
|-1,66
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,84
|-1,63
|Ege Endüstri
|316,10
|321,30
|-1,62
|Brisa
|6,18
|6,25
|-1,12
|Vakıf GMYO
|2,12
|2,14
|-0,93
|Bim Mağazalar
|68,70
|69,30
|-0,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,65
|6,70
|-0,75
|Enka İnşaat
|4,88
|4,91
|-0,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,43
|3,45
|-0,58
|Petkim
|5,33
|5,36
|-0,56
|ICBC Turkey Bank
|6,03
|6,06
|-0,50
|Çemtaş
|4,98
|5,00
|-0,40
|Otokar
|74,00
|74,25
|-0,34
|Gübre Fabrik.
|3,31
|3,32
|-0,30