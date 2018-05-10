Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,60 6,90 -18,84 Borusan Mannesmann 10,34 11,41 -9,38 Datagate Bilgisayar 6,70 7,05 -4,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70 Aksa 11,73 11,96 -1,92 Tekfen Holding 15,30 15,59 -1,86 Enerjisa Enerji 6,50 6,61 -1,66 Karsan Otomotiv 1,81 1,84 -1,63 Ege Endüstri 316,10 321,30 -1,62 Brisa 6,18 6,25 -1,12 Vakıf GMYO 2,12 2,14 -0,93 Bim Mağazalar 68,70 69,30 -0,87 Kordsa Teknik Tekstil 6,65 6,70 -0,75 Enka İnşaat 4,88 4,91 -0,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 3,45 -0,58 Petkim 5,33 5,36 -0,56 ICBC Turkey Bank 6,03 6,06 -0,50 Çemtaş 4,98 5,00 -0,40 Otokar 74,00 74,25 -0,34 Gübre Fabrik. 3,31 3,32 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)