Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,60 6,90 -18,84
Borusan Mannesmann 10,34 11,41 -9,38
Datagate Bilgisayar 6,70 7,05 -4,96
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,26 0,27 -3,70
Aksa 11,73 11,96 -1,92
Tekfen Holding 15,30 15,59 -1,86
Enerjisa Enerji 6,50 6,61 -1,66
Karsan Otomotiv 1,81 1,84 -1,63
Ege Endüstri 316,10 321,30 -1,62
Brisa 6,18 6,25 -1,12
Vakıf GMYO 2,12 2,14 -0,93
Bim Mağazalar 68,70 69,30 -0,87
Kordsa Teknik Tekstil 6,65 6,70 -0,75
Enka İnşaat 4,88 4,91 -0,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,43 3,45 -0,58
Petkim 5,33 5,36 -0,56
ICBC Turkey Bank 6,03 6,06 -0,50
Çemtaş 4,98 5,00 -0,40
Otokar 74,00 74,25 -0,34
Gübre Fabrik. 3,31 3,32 -0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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