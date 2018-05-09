Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,31
|-12,90
|İhlas Holding
|0,35
|0,38
|-7,89
|Gözde Girişim
|3,83
|4,09
|-6,36
|Netaş Telekom.
|10,19
|10,86
|-6,17
|Datagate Bilgisayar
|7,05
|7,50
|-6,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,90
|7,31
|-5,61
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,63
|-4,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|2,23
|-3,59
|Tüpraş
|96,05
|99,00
|-2,98
|Odaş Elektrik
|5,18
|5,32
|-2,63
|Bera Holding
|2,07
|2,12
|-2,36
|Doğan Holding
|0,95
|0,97
|-2,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|2,43
|-2,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,45
|3,51
|-1,71
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|3,13
|-1,60
|Anel Elektrik
|2,53
|2,57
|-1,56
|Trakya Cam
|4,43
|4,50
|-1,56
|Sinpaş GMYO
|0,65
|0,66
|-1,52
|Kipa Ticaret
|1,97
|2,00
|-1,50
|Enerjisa Enerji
|6,61
|6,71
|-1,49