Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,31 -12,90
İhlas Holding 0,35 0,38 -7,89
Gözde Girişim 3,83 4,09 -6,36
Netaş Telekom. 10,19 10,86 -6,17
Datagate Bilgisayar 7,05 7,50 -6,00
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 7,31 -5,61
Çemaş Döküm 1,55 1,63 -4,91
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 2,23 -3,59
Tüpraş 96,05 99,00 -2,98
Odaş Elektrik 5,18 5,32 -2,63
Bera Holding 2,07 2,12 -2,36
Doğan Holding 0,95 0,97 -2,06
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,43 -2,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 3,51 -1,71
Park Elek.Madencilik 3,08 3,13 -1,60
Anel Elektrik 2,53 2,57 -1,56
Trakya Cam 4,43 4,50 -1,56
Sinpaş GMYO 0,65 0,66 -1,52
Kipa Ticaret 1,97 2,00 -1,50
Enerjisa Enerji 6,61 6,71 -1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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