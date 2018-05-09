Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,31 -12,90 İhlas Holding 0,35 0,38 -7,89 Gözde Girişim 3,83 4,09 -6,36 Netaş Telekom. 10,19 10,86 -6,17 Datagate Bilgisayar 7,05 7,50 -6,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 7,31 -5,61 Çemaş Döküm 1,55 1,63 -4,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 2,23 -3,59 Tüpraş 96,05 99,00 -2,98 Odaş Elektrik 5,18 5,32 -2,63 Bera Holding 2,07 2,12 -2,36 Doğan Holding 0,95 0,97 -2,06 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,43 -2,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 3,51 -1,71 Park Elek.Madencilik 3,08 3,13 -1,60 Anel Elektrik 2,53 2,57 -1,56 Trakya Cam 4,43 4,50 -1,56 Sinpaş GMYO 0,65 0,66 -1,52 Kipa Ticaret 1,97 2,00 -1,50 Enerjisa Enerji 6,61 6,71 -1,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)