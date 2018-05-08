Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,31
|9,13
|-19,93
|İhlas Holding
|0,38
|0,42
|-9,52
|İpek Doğal Enerji
|4,43
|4,86
|-8,85
|Ayen Enerji
|4,07
|4,45
|-8,54
|Bera Holding
|2,12
|2,31
|-8,23
|Galatasaray Sportif
|2,27
|2,47
|-8,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,30
|-7,69
|Koza Madencilik
|5,51
|5,95
|-7,39
|Petkim
|5,39
|5,82
|-7,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,51
|3,78
|-7,14
|Afyon Çimento
|5,76
|6,20
|-7,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,23
|2,40
|-7,08
|Koza Altın
|40,68
|43,70
|-6,91
|Vestel
|8,73
|9,35
|-6,63
|Halkbank
|7,37
|7,88
|-6,47
|Odaş Elektrik
|5,32
|5,68
|-6,34
|Park Elek.Madencilik
|3,13
|3,34
|-6,29
|Tat Gıda
|4,24
|4,52
|-6,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,43
|2,59
|-6,18
|Anadolu Cam
|2,74
|2,92
|-6,16