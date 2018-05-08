Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,31 9,13 -19,93 İhlas Holding 0,38 0,42 -9,52 İpek Doğal Enerji 4,43 4,86 -8,85 Ayen Enerji 4,07 4,45 -8,54 Bera Holding 2,12 2,31 -8,23 Galatasaray Sportif 2,27 2,47 -8,10 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,30 -7,69 Koza Madencilik 5,51 5,95 -7,39 Petkim 5,39 5,82 -7,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 3,78 -7,14 Afyon Çimento 5,76 6,20 -7,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 2,40 -7,08 Koza Altın 40,68 43,70 -6,91 Vestel 8,73 9,35 -6,63 Halkbank 7,37 7,88 -6,47 Odaş Elektrik 5,32 5,68 -6,34 Park Elek.Madencilik 3,13 3,34 -6,29 Tat Gıda 4,24 4,52 -6,19 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,59 -6,18 Anadolu Cam 2,74 2,92 -6,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)