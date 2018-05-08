Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,31 9,13 -19,93
İhlas Holding 0,38 0,42 -9,52
İpek Doğal Enerji 4,43 4,86 -8,85
Ayen Enerji 4,07 4,45 -8,54
Bera Holding 2,12 2,31 -8,23
Galatasaray Sportif 2,27 2,47 -8,10
İhlas Gayrimenkul 1,20 1,30 -7,69
Koza Madencilik 5,51 5,95 -7,39
Petkim 5,39 5,82 -7,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,51 3,78 -7,14
Afyon Çimento 5,76 6,20 -7,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 2,40 -7,08
Koza Altın 40,68 43,70 -6,91
Vestel 8,73 9,35 -6,63
Halkbank 7,37 7,88 -6,47
Odaş Elektrik 5,32 5,68 -6,34
Park Elek.Madencilik 3,13 3,34 -6,29
Tat Gıda 4,24 4,52 -6,19
Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,59 -6,18
Anadolu Cam 2,74 2,92 -6,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et