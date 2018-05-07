Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,13
|11,41
|-19,98
|Aksa
|11,75
|12,51
|-6,08
|Ereğli Demir Çelik
|9,88
|10,51
|-5,99
|Kardemir (D)
|3,96
|4,21
|-5,94
|Alarko Holding
|5,70
|6,03
|-5,47
|TAV Havalimanları
|20,88
|22,06
|-5,35
|Mavi Giyim
|45,14
|47,50
|-4,97
|Sasa Polyester
|11,76
|12,30
|-4,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,40
|2,51
|-4,38
|Yataş
|25,36
|26,46
|-4,16
|Banvit
|14,79
|15,40
|-3,96
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|5,79
|-3,80
|Gözde Girişim
|4,10
|4,26
|-3,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,78
|3,92
|-3,57
|Vestel
|9,35
|9,69
|-3,51
|Datagate Bilgisayar
|7,49
|7,76
|-3,48
|Petkim
|5,82
|6,02
|-3,32
|Anadolu Cam
|2,92
|3,02
|-3,31
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|3,45
|-3,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,58
|5,76
|-3,12