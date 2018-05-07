Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,13 11,41 -19,98 Aksa 11,75 12,51 -6,08 Ereğli Demir Çelik 9,88 10,51 -5,99 Kardemir (D) 3,96 4,21 -5,94 Alarko Holding 5,70 6,03 -5,47 TAV Havalimanları 20,88 22,06 -5,35 Mavi Giyim 45,14 47,50 -4,97 Sasa Polyester 11,76 12,30 -4,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 2,51 -4,38 Yataş 25,36 26,46 -4,16 Banvit 14,79 15,40 -3,96 ICBC Turkey Bank 5,57 5,79 -3,80 Gözde Girişim 4,10 4,26 -3,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,78 3,92 -3,57 Vestel 9,35 9,69 -3,51 Datagate Bilgisayar 7,49 7,76 -3,48 Petkim 5,82 6,02 -3,32 Anadolu Cam 2,92 3,02 -3,31 Park Elek.Madencilik 3,34 3,45 -3,19 Tümosan Motor ve Traktör 5,58 5,76 -3,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)