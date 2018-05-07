Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,13 11,41 -19,98
Aksa 11,75 12,51 -6,08
Ereğli Demir Çelik 9,88 10,51 -5,99
Kardemir (D) 3,96 4,21 -5,94
Alarko Holding 5,70 6,03 -5,47
TAV Havalimanları 20,88 22,06 -5,35
Mavi Giyim 45,14 47,50 -4,97
Sasa Polyester 11,76 12,30 -4,39
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 2,51 -4,38
Yataş 25,36 26,46 -4,16
Banvit 14,79 15,40 -3,96
ICBC Turkey Bank 5,57 5,79 -3,80
Gözde Girişim 4,10 4,26 -3,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,78 3,92 -3,57
Vestel 9,35 9,69 -3,51
Datagate Bilgisayar 7,49 7,76 -3,48
Petkim 5,82 6,02 -3,32
Anadolu Cam 2,92 3,02 -3,31
Park Elek.Madencilik 3,34 3,45 -3,19
Tümosan Motor ve Traktör 5,58 5,76 -3,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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