Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 11,41 14,00 -18,50
Petkim 6,02 6,72 -10,42
Ayen Enerji 4,55 4,97 -8,45
ICBC Turkey Bank 5,79 6,23 -7,06
Datagate Bilgisayar 7,76 8,33 -6,84
Doğan Holding 0,93 0,98 -5,10
TAV Havalimanları 22,06 23,10 -4,50
Koza Altın 43,68 45,26 -3,49
Kardemir (D) 4,21 4,35 -3,22
Banvit 15,40 15,91 -3,21
Karsan Otomotiv 1,83 1,89 -3,17
Arçelik 17,33 17,88 -3,08
Sasa Polyester 12,30 12,68 -3,00
Turkcell 12,89 13,25 -2,72
Tümosan Motor ve Traktör 5,76 5,92 -2,70
Türk Telekom 5,80 5,95 -2,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,92 4,02 -2,49
Ak Enerji 0,80 0,82 -2,44
Pegasus 27,42 28,08 -2,35
Migros Ticaret 21,68 22,20 -2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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