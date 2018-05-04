Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 11,41 14,00 -18,50 Petkim 6,02 6,72 -10,42 Ayen Enerji 4,55 4,97 -8,45 ICBC Turkey Bank 5,79 6,23 -7,06 Datagate Bilgisayar 7,76 8,33 -6,84 Doğan Holding 0,93 0,98 -5,10 TAV Havalimanları 22,06 23,10 -4,50 Koza Altın 43,68 45,26 -3,49 Kardemir (D) 4,21 4,35 -3,22 Banvit 15,40 15,91 -3,21 Karsan Otomotiv 1,83 1,89 -3,17 Arçelik 17,33 17,88 -3,08 Sasa Polyester 12,30 12,68 -3,00 Turkcell 12,89 13,25 -2,72 Tümosan Motor ve Traktör 5,76 5,92 -2,70 Türk Telekom 5,80 5,95 -2,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,92 4,02 -2,49 Ak Enerji 0,80 0,82 -2,44 Pegasus 27,42 28,08 -2,35 Migros Ticaret 21,68 22,20 -2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)