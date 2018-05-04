Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|11,41
|14,00
|-18,50
|Petkim
|6,02
|6,72
|-10,42
|Ayen Enerji
|4,55
|4,97
|-8,45
|ICBC Turkey Bank
|5,79
|6,23
|-7,06
|Datagate Bilgisayar
|7,76
|8,33
|-6,84
|Doğan Holding
|0,93
|0,98
|-5,10
|TAV Havalimanları
|22,06
|23,10
|-4,50
|Koza Altın
|43,68
|45,26
|-3,49
|Kardemir (D)
|4,21
|4,35
|-3,22
|Banvit
|15,40
|15,91
|-3,21
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,89
|-3,17
|Arçelik
|17,33
|17,88
|-3,08
|Sasa Polyester
|12,30
|12,68
|-3,00
|Turkcell
|12,89
|13,25
|-2,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,76
|5,92
|-2,70
|Türk Telekom
|5,80
|5,95
|-2,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,92
|4,02
|-2,49
|Ak Enerji
|0,80
|0,82
|-2,44
|Pegasus
|27,42
|28,08
|-2,35
|Migros Ticaret
|21,68
|22,20
|-2,34