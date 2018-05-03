Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 14,00 16,35 -14,37
T.S.K.B.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 14,00 16,35 -14,37
T.S.K.B. 1,32 1,38 -4,35
Beşiktaş Futbol Yat. 2,67 2,79 -4,30
İhlas Gayrimenkul 1,34 1,40 -4,29
Global Yat. Holding 3,88 4,04 -3,96
Doğan Holding 0,98 1,02 -3,92
İş Bankası (C) 5,91 6,14 -3,75
Anadolu Cam 3,08 3,19 -3,45
Akbank 8,15 8,44 -3,44
Tat Gıda 4,53 4,69 -3,41
Türk Telekom 5,95 6,16 -3,41
Türk Traktör 56,95 58,95 -3,39
Park Elek.Madencilik 3,50 3,62 -3,31
Garanti Bankası 8,92 9,22 -3,25
Aksa 12,30 12,69 -3,07
Koç Holding 13,36 13,77 -2,98
Koza Altın 45,26 46,62 -2,92
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,02 4,14 -2,90
Turcas Petrol 2,10 2,16 -2,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 2,64 -2,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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