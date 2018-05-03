Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 14,00 16,35 -14,37
T.S.K.B.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|14,00
|16,35
|-14,37
|T.S.K.B.
|1,32
|1,38
|-4,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,67
|2,79
|-4,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|1,40
|-4,29
|Global Yat. Holding
|3,88
|4,04
|-3,96
|Doğan Holding
|0,98
|1,02
|-3,92
|İş Bankası (C)
|5,91
|6,14
|-3,75
|Anadolu Cam
|3,08
|3,19
|-3,45
|Akbank
|8,15
|8,44
|-3,44
|Tat Gıda
|4,53
|4,69
|-3,41
|Türk Telekom
|5,95
|6,16
|-3,41
|Türk Traktör
|56,95
|58,95
|-3,39
|Park Elek.Madencilik
|3,50
|3,62
|-3,31
|Garanti Bankası
|8,92
|9,22
|-3,25
|Aksa
|12,30
|12,69
|-3,07
|Koç Holding
|13,36
|13,77
|-2,98
|Koza Altın
|45,26
|46,62
|-2,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,02
|4,14
|-2,90
|Turcas Petrol
|2,10
|2,16
|-2,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|2,64
|-2,65