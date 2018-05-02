Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,23 4,52 -6,42
Datagate Bilgisayar 8,38...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,23
|4,52
|-6,42
|Datagate Bilgisayar
|8,38
|8,91
|-5,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|2,78
|-5,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|2,93
|-4,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|1,47
|-4,76
|Yataş
|25,96
|27,24
|-4,70
|Kipa Ticaret
|2,05
|2,15
|-4,65
|Aksa
|12,69
|13,30
|-4,59
|GSD Holding
|0,88
|0,92
|-4,35
|Brisa
|6,59
|6,88
|-4,22
|Ayen Enerji
|4,44
|4,63
|-4,10
|Tat Gıda
|4,69
|4,86
|-3,50
|Global Yat. Holding
|4,04
|4,18
|-3,35
|Banvit
|15,19
|15,70
|-3,25
|Aksa Enerji
|4,02
|4,15
|-3,13
|Gübre Fabrik.
|3,73
|3,85
|-3,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,33
|-3,03
|Bera Holding
|2,36
|2,43
|-2,88
|Odaş Elektrik
|5,91
|6,08
|-2,80
|Turkcell
|13,58
|13,96
|-2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)