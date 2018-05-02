SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI! SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,23 4,52 -6,42
Datagate Bilgisayar 8,38...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,23 4,52 -6,42
Datagate Bilgisayar 8,38 8,91 -5,95
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 2,78 -5,04
Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 2,93 -4,78
İhlas Gayrimenkul 1,40 1,47 -4,76
Yataş 25,96 27,24 -4,70
Kipa Ticaret 2,05 2,15 -4,65
Aksa 12,69 13,30 -4,59
GSD Holding 0,88 0,92 -4,35
Brisa 6,59 6,88 -4,22
Ayen Enerji 4,44 4,63 -4,10
Tat Gıda 4,69 4,86 -3,50
Global Yat. Holding 4,04 4,18 -3,35
Banvit 15,19 15,70 -3,25
Aksa Enerji 4,02 4,15 -3,13
Gübre Fabrik. 3,73 3,85 -3,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,33 -3,03
Bera Holding 2,36 2,43 -2,88
Odaş Elektrik 5,91 6,08 -2,80
Turkcell 13,58 13,96 -2,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et