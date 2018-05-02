Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,23 4,52 -6,42 Datagate Bilgisayar 8,38 8,91 -5,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 2,78 -5,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 2,93 -4,78 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,47 -4,76 Yataş 25,96 27,24 -4,70 Kipa Ticaret 2,05 2,15 -4,65 Aksa 12,69 13,30 -4,59 GSD Holding 0,88 0,92 -4,35 Brisa 6,59 6,88 -4,22 Ayen Enerji 4,44 4,63 -4,10 Tat Gıda 4,69 4,86 -3,50 Global Yat. Holding 4,04 4,18 -3,35 Banvit 15,19 15,70 -3,25 Aksa Enerji 4,02 4,15 -3,13 Gübre Fabrik. 3,73 3,85 -3,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,32 0,33 -3,03 Bera Holding 2,36 2,43 -2,88 Odaş Elektrik 5,91 6,08 -2,80 Turkcell 13,58 13,96 -2,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)