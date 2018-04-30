Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 13,30 15,47 -14,03
Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 13,30 15,47 -14,03
Beşiktaş Futbol Yat. 2,93 3,38 -13,31
TAV Havalimanları 21,78 23,62 -7,79
Tat Gıda 4,86 5,27 -7,78
Kipa Ticaret 2,15 2,33 -7,73
Doğan Holding 1,02 1,09 -6,42
Koza Madencilik 5,75 6,13 -6,20
Otokar 80,40 85,65 -6,13
Aselsan 25,20 26,80 -5,97
Koza Altın 45,32 48,06 -5,70
Şişe Cam 4,51 4,77 -5,45
Soda Sanayii 4,83 5,10 -5,29
Çemtaş 5,04 5,32 -5,26
Pegasus 28,20 29,70 -5,05
Vakıflar Bankası 5,97 6,27 -4,78
Afyon Çimento 6,46 6,77 -4,58
Ereğli Demir Çelik 10,16 10,64 -4,51
İpek Doğal Enerji 4,84 5,05 -4,16
Petkim 7,18 7,49 -4,14
Tekfen Holding 15,38 16,04 -4,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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