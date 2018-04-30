Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 13,30 15,47 -14,03 Beşiktaş Futbol Yat. 2,93 3,38 -13,31 TAV Havalimanları 21,78 23,62 -7,79 Tat Gıda 4,86 5,27 -7,78 Kipa Ticaret 2,15 2,33 -7,73 Doğan Holding 1,02 1,09 -6,42 Koza Madencilik 5,75 6,13 -6,20 Otokar 80,40 85,65 -6,13 Aselsan 25,20 26,80 -5,97 Koza Altın 45,32 48,06 -5,70 Şişe Cam 4,51 4,77 -5,45 Soda Sanayii 4,83 5,10 -5,29 Çemtaş 5,04 5,32 -5,26 Pegasus 28,20 29,70 -5,05 Vakıflar Bankası 5,97 6,27 -4,78 Afyon Çimento 6,46 6,77 -4,58 Ereğli Demir Çelik 10,16 10,64 -4,51 İpek Doğal Enerji 4,84 5,05 -4,16 Petkim 7,18 7,49 -4,14 Tekfen Holding 15,38 16,04 -4,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)