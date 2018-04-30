Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 13,30 15,47 -14,03
Beşiktaş Futbol Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|13,30
|15,47
|-14,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,93
|3,38
|-13,31
|TAV Havalimanları
|21,78
|23,62
|-7,79
|Tat Gıda
|4,86
|5,27
|-7,78
|Kipa Ticaret
|2,15
|2,33
|-7,73
|Doğan Holding
|1,02
|1,09
|-6,42
|Koza Madencilik
|5,75
|6,13
|-6,20
|Otokar
|80,40
|85,65
|-6,13
|Aselsan
|25,20
|26,80
|-5,97
|Koza Altın
|45,32
|48,06
|-5,70
|Şişe Cam
|4,51
|4,77
|-5,45
|Soda Sanayii
|4,83
|5,10
|-5,29
|Çemtaş
|5,04
|5,32
|-5,26
|Pegasus
|28,20
|29,70
|-5,05
|Vakıflar Bankası
|5,97
|6,27
|-4,78
|Afyon Çimento
|6,46
|6,77
|-4,58
|Ereğli Demir Çelik
|10,16
|10,64
|-4,51
|İpek Doğal Enerji
|4,84
|5,05
|-4,16
|Petkim
|7,18
|7,49
|-4,14
|Tekfen Holding
|15,38
|16,04
|-4,11