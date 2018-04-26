Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 61,95 65,85 -5,92
Tekfen Holding 16,85...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|61,95
|65,85
|-5,92
|Tekfen Holding
|16,85
|17,54
|-3,93
|Yataş
|27,76
|28,60
|-2,94
|Otokar
|83,35
|85,50
|-2,51
|Ege Endüstri
|335,00
|343,60
|-2,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,35
|3,43
|-2,33
|Akbank
|8,76
|8,96
|-2,23
|Koza Altın
|45,58
|46,62
|-2,23
|İhlas Holding
|0,44
|0,45
|-2,22
|Ford Otosan
|54,30
|55,50
|-2,16
|Global Yat. Holding
|4,26
|4,35
|-2,07
|Ülker Bisküvi
|20,86
|21,30
|-2,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|2,96
|-2,03
|Aksa Enerji
|4,14
|4,22
|-1,90
|Şişe Cam
|4,74
|4,83
|-1,86
|Banvit
|17,10
|17,41
|-1,78
|T. Halk Bankası
|8,55
|8,68
|-1,50
|Gözde Girişim
|4,67
|4,74
|-1,48
|Vakıflar Bankası
|6,18
|6,27
|-1,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,33
|4,39
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)