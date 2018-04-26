Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 61,95 65,85 -5,92 Tekfen Holding 16,85 17,54 -3,93 Yataş 27,76 28,60 -2,94 Otokar 83,35 85,50 -2,51 Ege Endüstri 335,00 343,60 -2,50 Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 3,43 -2,33 Akbank 8,76 8,96 -2,23 Koza Altın 45,58 46,62 -2,23 İhlas Holding 0,44 0,45 -2,22 Ford Otosan 54,30 55,50 -2,16 Global Yat. Holding 4,26 4,35 -2,07 Ülker Bisküvi 20,86 21,30 -2,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 2,96 -2,03 Aksa Enerji 4,14 4,22 -1,90 Şişe Cam 4,74 4,83 -1,86 Banvit 17,10 17,41 -1,78 T. Halk Bankası 8,55 8,68 -1,50 Gözde Girişim 4,67 4,74 -1,48 Vakıflar Bankası 6,18 6,27 -1,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,33 4,39 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)