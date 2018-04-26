Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 61,95 65,85 -5,92
Tekfen Holding 16,85...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Traktör 61,95 65,85 -5,92
Tekfen Holding 16,85 17,54 -3,93
Yataş 27,76 28,60 -2,94
Otokar 83,35 85,50 -2,51
Ege Endüstri 335,00 343,60 -2,50
Beşiktaş Futbol Yat. 3,35 3,43 -2,33
Akbank 8,76 8,96 -2,23
Koza Altın 45,58 46,62 -2,23
İhlas Holding 0,44 0,45 -2,22
Ford Otosan 54,30 55,50 -2,16
Global Yat. Holding 4,26 4,35 -2,07
Ülker Bisküvi 20,86 21,30 -2,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 2,96 -2,03
Aksa Enerji 4,14 4,22 -1,90
Şişe Cam 4,74 4,83 -1,86
Banvit 17,10 17,41 -1,78
T. Halk Bankası 8,55 8,68 -1,50
Gözde Girişim 4,67 4,74 -1,48
Vakıflar Bankası 6,18 6,27 -1,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,33 4,39 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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