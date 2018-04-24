Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 2,98 3,24 -8,02
Otokar 91,50 97,90 -6,54 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|2,98
|3,24
|-8,02
|Otokar
|91,50
|97,90
|-6,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,03
|9,58
|-5,74
|TAV Havalimanları
|24,52
|26,00
|-5,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,95
|3,12
|-5,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,68
|7,02
|-4,84
|Türk Hava Yolları
|17,52
|18,25
|-4,00
|Pegasus
|30,18
|31,32
|-3,64
|T. Halk Bankası
|8,88
|9,20
|-3,48
|Ege Endüstri
|342,90
|353,60
|-3,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,35
|-2,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,56
|3,66
|-2,73
|Ayen Enerji
|5,11
|5,25
|-2,67
|Park Elek.Madencilik
|3,83
|3,93
|-2,54
|Migros Ticaret
|23,16
|23,76
|-2,53
|Anadolu Cam
|3,24
|3,32
|-2,41
|Enka İnşaat
|4,91
|5,03
|-2,39
|İpek Doğal Enerji
|5,07
|5,19
|-2,31
|İhlas Holding
|0,45
|0,46
|-2,17
|Yataş
|28,80
|29,42
|-2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)