Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 2,98 3,24 -8,02 Otokar 91,50 97,90 -6,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,03 9,58 -5,74 TAV Havalimanları 24,52 26,00 -5,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,95 3,12 -5,45 Tümosan Motor ve Traktör 6,68 7,02 -4,84 Türk Hava Yolları 17,52 18,25 -4,00 Pegasus 30,18 31,32 -3,64 T. Halk Bankası 8,88 9,20 -3,48 Ege Endüstri 342,90 353,60 -3,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,35 -2,86 Beşiktaş Futbol Yat. 3,56 3,66 -2,73 Ayen Enerji 5,11 5,25 -2,67 Park Elek.Madencilik 3,83 3,93 -2,54 Migros Ticaret 23,16 23,76 -2,53 Anadolu Cam 3,24 3,32 -2,41 Enka İnşaat 4,91 5,03 -2,39 İpek Doğal Enerji 5,07 5,19 -2,31 İhlas Holding 0,45 0,46 -2,17 Yataş 28,80 29,42 -2,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)