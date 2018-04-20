Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 3,24 3,82 -15,18
Pegasus 31,32 32,64 -4,04 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|3,24
|3,82
|-15,18
|Pegasus
|31,32
|32,64
|-4,04
|Koza Altın
|48,80
|50,75
|-3,84
|Tüpraş
|107,00
|111,10
|-3,69
|Yataş
|29,42
|30,52
|-3,60
|Global Yat. Holding
|4,19
|4,34
|-3,46
|Ayen Enerji
|5,25
|5,43
|-3,31
|Türk Hava Yolları
|18,25
|18,87
|-3,29
|Doğan Holding
|1,08
|1,11
|-2,70
|Zorlu Enerji
|1,84
|1,89
|-2,65
|Vestel
|10,32
|10,59
|-2,55
|Netaş Telekom.
|12,48
|12,80
|-2,50
|İş Bankası (C)
|6,42
|6,58
|-2,43
|Karsan Otomotiv
|2,03
|2,08
|-2,40
|Bera Holding
|2,52
|2,58
|-2,33
|Koza Madencilik
|6,20
|6,34
|-2,21
|Sasa Polyester
|14,30
|14,62
|-2,19
|Koç Holding
|14,82
|15,15
|-2,18
|Halk GMYO
|0,90
|0,92
|-2,17
|Vakıflar Bankası
|6,33
|6,45
|-1,86