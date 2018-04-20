Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 3,24 3,82 -15,18 Pegasus 31,32 32,64 -4,04 Koza Altın 48,80 50,75 -3,84 Tüpraş 107,00 111,10 -3,69 Yataş 29,42 30,52 -3,60 Global Yat. Holding 4,19 4,34 -3,46 Ayen Enerji 5,25 5,43 -3,31 Türk Hava Yolları 18,25 18,87 -3,29 Doğan Holding 1,08 1,11 -2,70 Zorlu Enerji 1,84 1,89 -2,65 Vestel 10,32 10,59 -2,55 Netaş Telekom. 12,48 12,80 -2,50 İş Bankası (C) 6,42 6,58 -2,43 Karsan Otomotiv 2,03 2,08 -2,40 Bera Holding 2,52 2,58 -2,33 Koza Madencilik 6,20 6,34 -2,21 Sasa Polyester 14,30 14,62 -2,19 Koç Holding 14,82 15,15 -2,18 Halk GMYO 0,90 0,92 -2,17 Vakıflar Bankası 6,33 6,45 -1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)