Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 5,43 5,60 -3,04
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 5,43 5,60 -3,04
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Anadolu Efes 26,52 27,24 -2,64
Akbank 9,33 9,51 -1,89
Tüpraş 111,10 113,20 -1,86
Ford Otosan 60,35 61,45 -1,79
Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77
Sabancı Holding 10,18 10,35 -1,64
Sinpaş GMYO 0,69 0,70 -1,43
Coca Cola İçecek 35,52 36,02 -1,39
Ak Enerji 0,86 0,87 -1,15
MLP Sağlık 17,50 17,70 -1,13
ASELSAN 26,82 27,10 -1,03
GSD Holding 0,97 0,98 -1,02
Türk Hava Yolları 18,87 19,05 -0,94
Netaş Telekom. 12,80 12,92 -0,93
Ege Endüstri 379,20 382,70 -0,91
Galatasaray Sportif 2,17 2,19 -0,91
Gözde Girişim 4,74 4,78 -0,84
Tümosan Motor ve Traktör 7,15 7,21 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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