Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 5,43 5,60 -3,04
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ayen Enerji
|5,43
|5,60
|-3,04
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Anadolu Efes
|26,52
|27,24
|-2,64
|Akbank
|9,33
|9,51
|-1,89
|Tüpraş
|111,10
|113,20
|-1,86
|Ford Otosan
|60,35
|61,45
|-1,79
|Doğan Holding
|1,11
|1,13
|-1,77
|Sabancı Holding
|10,18
|10,35
|-1,64
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,70
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|35,52
|36,02
|-1,39
|Ak Enerji
|0,86
|0,87
|-1,15
|MLP Sağlık
|17,50
|17,70
|-1,13
|ASELSAN
|26,82
|27,10
|-1,03
|GSD Holding
|0,97
|0,98
|-1,02
|Türk Hava Yolları
|18,87
|19,05
|-0,94
|Netaş Telekom.
|12,80
|12,92
|-0,93
|Ege Endüstri
|379,20
|382,70
|-0,91
|Galatasaray Sportif
|2,17
|2,19
|-0,91
|Gözde Girişim
|4,74
|4,78
|-0,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,15
|7,21
|-0,83