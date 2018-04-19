Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 5,43 5,60 -3,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Anadolu Efes 26,52 27,24 -2,64 Akbank 9,33 9,51 -1,89 Tüpraş 111,10 113,20 -1,86 Ford Otosan 60,35 61,45 -1,79 Doğan Holding 1,11 1,13 -1,77 Sabancı Holding 10,18 10,35 -1,64 Sinpaş GMYO 0,69 0,70 -1,43 Coca Cola İçecek 35,52 36,02 -1,39 Ak Enerji 0,86 0,87 -1,15 MLP Sağlık 17,50 17,70 -1,13 ASELSAN 26,82 27,10 -1,03 GSD Holding 0,97 0,98 -1,02 Türk Hava Yolları 18,87 19,05 -0,94 Netaş Telekom. 12,80 12,92 -0,93 Ege Endüstri 379,20 382,70 -0,91 Galatasaray Sportif 2,17 2,19 -0,91 Gözde Girişim 4,74 4,78 -0,84 Tümosan Motor ve Traktör 7,15 7,21 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)