Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,61 1,75 -8,00
Doğan Holding 1,05 1,14 -7,89 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,61 1,75 -8,00
Doğan Holding 1,05 1,14 -7,89
Datagate Bilgisayar 9,14 9,86 -7,30
Netaş Telekom. 12,65 13,51 -6,37
Çemtaş 4,68 4,94 -5,26
Kipa Ticaret 3,11 3,28 -5,18
Türk Hava Yolları 18,20 19,15 -4,96
Albaraka Türk 1,59 1,67 -4,79
Global Yat. Holding 3,93 4,12 -4,61
Anadolu Cam 3,12 3,27 -4,59
Bera Holding 2,53 2,65 -4,53
Galatasaray Sportif 2,12 2,22 -4,50
Koza Madencilik 5,85 6,12 -4,41
İhlas Holding 0,44 0,46 -4,35
Gözde Girişim 4,66 4,87 -4,31
İpek Doğal Enerji 4,90 5,12 -4,30
Zorlu Enerji 1,80 1,88 -4,26
Garanti Bankası 9,54 9,95 -4,12
Kardemir (D) 3,80 3,96 -4,04
Turcas Petrol 2,14 2,23 -4,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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