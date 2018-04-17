Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,61 1,75 -8,00
Doğan Holding 1,05 1,14 -7,89 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,61
|1,75
|-8,00
|Doğan Holding
|1,05
|1,14
|-7,89
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|9,86
|-7,30
|Netaş Telekom.
|12,65
|13,51
|-6,37
|Çemtaş
|4,68
|4,94
|-5,26
|Kipa Ticaret
|3,11
|3,28
|-5,18
|Türk Hava Yolları
|18,20
|19,15
|-4,96
|Albaraka Türk
|1,59
|1,67
|-4,79
|Global Yat. Holding
|3,93
|4,12
|-4,61
|Anadolu Cam
|3,12
|3,27
|-4,59
|Bera Holding
|2,53
|2,65
|-4,53
|Galatasaray Sportif
|2,12
|2,22
|-4,50
|Koza Madencilik
|5,85
|6,12
|-4,41
|İhlas Holding
|0,44
|0,46
|-4,35
|Gözde Girişim
|4,66
|4,87
|-4,31
|İpek Doğal Enerji
|4,90
|5,12
|-4,30
|Zorlu Enerji
|1,80
|1,88
|-4,26
|Garanti Bankası
|9,54
|9,95
|-4,12
|Kardemir (D)
|3,80
|3,96
|-4,04
|Turcas Petrol
|2,14
|2,23
|-4,04