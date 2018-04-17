Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,61 1,75 -8,00 Doğan Holding 1,05 1,14 -7,89 Datagate Bilgisayar 9,14 9,86 -7,30 Netaş Telekom. 12,65 13,51 -6,37 Çemtaş 4,68 4,94 -5,26 Kipa Ticaret 3,11 3,28 -5,18 Türk Hava Yolları 18,20 19,15 -4,96 Albaraka Türk 1,59 1,67 -4,79 Global Yat. Holding 3,93 4,12 -4,61 Anadolu Cam 3,12 3,27 -4,59 Bera Holding 2,53 2,65 -4,53 Galatasaray Sportif 2,12 2,22 -4,50 Koza Madencilik 5,85 6,12 -4,41 İhlas Holding 0,44 0,46 -4,35 Gözde Girişim 4,66 4,87 -4,31 İpek Doğal Enerji 4,90 5,12 -4,30 Zorlu Enerji 1,80 1,88 -4,26 Garanti Bankası 9,54 9,95 -4,12 Kardemir (D) 3,80 3,96 -4,04 Turcas Petrol 2,14 2,23 -4,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)