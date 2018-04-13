Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Banvit 14,92 15,87 -5,99 Tekfen Holding 16,70 17,45 -4,30 Ayen Enerji 5,17 5,36 -3,54 Çemaş Döküm 1,73 1,79 -3,35 Datagate Bilgisayar 9,09 9,37 -2,99 Vakıflar Bankası 6,14 6,31 -2,69 Pegasus 32,08 32,94 -2,61 Sasa Polyester 11,28 11,58 -2,59 Alarko Holding 6,20 6,36 -2,52 Enka İnşaat 5,17 5,30 -2,45 Soda Sanayii 5,04 5,15 -2,14 Emlak Konut GMYO 2,43 2,48 -2,02 Gözde Girişim 4,71 4,80 -1,87 Kardemir (D) 3,79 3,86 -1,81 Türk Hava Yolları 18,26 18,59 -1,78 Kipa Ticaret 3,37 3,43 -1,75 Coca Cola İçecek 35,66 36,26 -1,65 Şişe Cam 4,84 4,92 -1,63 Zorlu Enerji 1,82 1,85 -1,62 İş GMYO 1,26 1,28 -1,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)