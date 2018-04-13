Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Banvit 14,92 15,87 -5,99
Tekfen Holding 16,70 17,45 -4,30 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Banvit
|14,92
|15,87
|-5,99
|Tekfen Holding
|16,70
|17,45
|-4,30
|Ayen Enerji
|5,17
|5,36
|-3,54
|Çemaş Döküm
|1,73
|1,79
|-3,35
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|9,37
|-2,99
|Vakıflar Bankası
|6,14
|6,31
|-2,69
|Pegasus
|32,08
|32,94
|-2,61
|Sasa Polyester
|11,28
|11,58
|-2,59
|Alarko Holding
|6,20
|6,36
|-2,52
|Enka İnşaat
|5,17
|5,30
|-2,45
|Soda Sanayii
|5,04
|5,15
|-2,14
|Emlak Konut GMYO
|2,43
|2,48
|-2,02
|Gözde Girişim
|4,71
|4,80
|-1,87
|Kardemir (D)
|3,79
|3,86
|-1,81
|Türk Hava Yolları
|18,26
|18,59
|-1,78
|Kipa Ticaret
|3,37
|3,43
|-1,75
|Coca Cola İçecek
|35,66
|36,26
|-1,65
|Şişe Cam
|4,84
|4,92
|-1,63
|Zorlu Enerji
|1,82
|1,85
|-1,62
|İş GMYO
|1,26
|1,28
|-1,56