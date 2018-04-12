Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,87 5,08 -4,13
Pegasus 32,94 33,98 -3,06 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|5,08
|-4,13
|Pegasus
|32,94
|33,98
|-3,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|Sasa Polyester
|11,58
|11,89
|-2,61
|Koç Holding
|14,92
|15,27
|-2,29
|Vestel
|9,52
|9,70
|-1,86
|Türk Traktör
|70,70
|71,95
|-1,74
|Ülker Bisküvi
|20,74
|21,06
|-1,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,12
|4,18
|-1,44
|Ayen Enerji
|5,36
|5,42
|-1,11
|Tofaş Oto. Fab.
|27,12
|27,40
|-1,02
|Trakya Cam
|5,00
|5,05
|-0,99
|Global Yat. Holding
|3,95
|3,98
|-0,75
|Arçelik
|16,83
|16,95
|-0,71
|Anadolu Efes
|26,54
|26,72
|-0,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,97
|2,99
|-0,67
|Aksa Enerji
|4,12
|4,14
|-0,48
|Alarko Holding
|6,36
|6,39
|-0,47
|Şişe Cam
|4,92
|4,94
|-0,40
|Soda Sanayii
|5,15
|5,17
|-0,39