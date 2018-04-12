Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,87 5,08 -4,13 Pegasus 32,94 33,98 -3,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Sasa Polyester 11,58 11,89 -2,61 Koç Holding 14,92 15,27 -2,29 Vestel 9,52 9,70 -1,86 Türk Traktör 70,70 71,95 -1,74 Ülker Bisküvi 20,74 21,06 -1,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,12 4,18 -1,44 Ayen Enerji 5,36 5,42 -1,11 Tofaş Oto. Fab. 27,12 27,40 -1,02 Trakya Cam 5,00 5,05 -0,99 Global Yat. Holding 3,95 3,98 -0,75 Arçelik 16,83 16,95 -0,71 Anadolu Efes 26,54 26,72 -0,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 2,99 -0,67 Aksa Enerji 4,12 4,14 -0,48 Alarko Holding 6,36 6,39 -0,47 Şişe Cam 4,92 4,94 -0,40 Soda Sanayii 5,15 5,17 -0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)