Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,87 5,08 -4,13
Pegasus 32,94 33,98 -3,06 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,87 5,08 -4,13
Pegasus 32,94 33,98 -3,06
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
Sasa Polyester 11,58 11,89 -2,61
Koç Holding 14,92 15,27 -2,29
Vestel 9,52 9,70 -1,86
Türk Traktör 70,70 71,95 -1,74
Ülker Bisküvi 20,74 21,06 -1,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,12 4,18 -1,44
Ayen Enerji 5,36 5,42 -1,11
Tofaş Oto. Fab. 27,12 27,40 -1,02
Trakya Cam 5,00 5,05 -0,99
Global Yat. Holding 3,95 3,98 -0,75
Arçelik 16,83 16,95 -0,71
Anadolu Efes 26,54 26,72 -0,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,97 2,99 -0,67
Aksa Enerji 4,12 4,14 -0,48
Alarko Holding 6,36 6,39 -0,47
Şişe Cam 4,92 4,94 -0,40
Soda Sanayii 5,15 5,17 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et