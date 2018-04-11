Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 6,92 7,32 -5,46 Migros Ticaret 21,76 23,00 -5,39 Sasa Polyester 11,89 12,55 -5,26 İhlas Gayrimenkul 1,51 1,59 -5,03 T. Halk Bankası 8,35 8,79 -5,01 Afyon Çimento 6,51 6,84 -4,82 Ak Enerji 0,85 0,89 -4,49 Göltaş Çimento 57,40 60,10 -4,49 Koza Madencilik 5,64 5,90 -4,41 İhlas Holding 0,44 0,46 -4,35 Sinpaş GMYO 0,67 0,70 -4,29 Bera Holding 2,52 2,63 -4,18 Doğan Holding 1,15 1,20 -4,17 Vestel 9,70 10,11 -4,06 Park Elek.Madencilik 3,57 3,72 -4,03 Good-Year 3,58 3,73 -4,02 Alarko GMYO 46,90 48,80 -3,89 Beşiktaş Futbol Yat. 3,51 3,65 -3,84 Otokar 98,00 101,80 -3,73 Pegasus 33,98 35,28 -3,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)