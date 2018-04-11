Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 7,32 -5,46
Migros Ticaret...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 7,32 -5,46
Migros Ticaret 21,76 23,00 -5,39
Sasa Polyester 11,89 12,55 -5,26
İhlas Gayrimenkul 1,51 1,59 -5,03
T. Halk Bankası 8,35 8,79 -5,01
Afyon Çimento 6,51 6,84 -4,82
Ak Enerji 0,85 0,89 -4,49
Göltaş Çimento 57,40 60,10 -4,49
Koza Madencilik 5,64 5,90 -4,41
İhlas Holding 0,44 0,46 -4,35
Sinpaş GMYO 0,67 0,70 -4,29
Bera Holding 2,52 2,63 -4,18
Doğan Holding 1,15 1,20 -4,17
Vestel 9,70 10,11 -4,06
Park Elek.Madencilik 3,57 3,72 -4,03
Good-Year 3,58 3,73 -4,02
Alarko GMYO 46,90 48,80 -3,89
Beşiktaş Futbol Yat. 3,51 3,65 -3,84
Otokar 98,00 101,80 -3,73
Pegasus 33,98 35,28 -3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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