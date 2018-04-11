Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 6,92 7,32 -5,46
Migros Ticaret...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,92
|7,32
|-5,46
|Migros Ticaret
|21,76
|23,00
|-5,39
|Sasa Polyester
|11,89
|12,55
|-5,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|1,59
|-5,03
|T. Halk Bankası
|8,35
|8,79
|-5,01
|Afyon Çimento
|6,51
|6,84
|-4,82
|Ak Enerji
|0,85
|0,89
|-4,49
|Göltaş Çimento
|57,40
|60,10
|-4,49
|Koza Madencilik
|5,64
|5,90
|-4,41
|İhlas Holding
|0,44
|0,46
|-4,35
|Sinpaş GMYO
|0,67
|0,70
|-4,29
|Bera Holding
|2,52
|2,63
|-4,18
|Doğan Holding
|1,15
|1,20
|-4,17
|Vestel
|9,70
|10,11
|-4,06
|Park Elek.Madencilik
|3,57
|3,72
|-4,03
|Good-Year
|3,58
|3,73
|-4,02
|Alarko GMYO
|46,90
|48,80
|-3,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,51
|3,65
|-3,84
|Otokar
|98,00
|101,80
|-3,73
|Pegasus
|33,98
|35,28
|-3,68