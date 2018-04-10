Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,20 1,36 -11,76
Galatasaray Sportif 2,13...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,20
|1,36
|-11,76
|Galatasaray Sportif
|2,13
|2,35
|-9,36
|Halkbank
|8,79
|9,67
|-9,10
|Sasa Polyester
|12,55
|13,70
|-8,39
|Çemaş Döküm
|1,80
|1,94
|-7,22
|Yataş
|28,50
|30,56
|-6,74
|Bera Holding
|2,63
|2,81
|-6,41
|Datagate Bilgisayar
|9,45
|10,09
|-6,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|7,80
|-6,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,59
|1,69
|-5,92
|Vestel
|10,11
|10,74
|-5,87
|Karsan Otomotiv
|2,02
|2,14
|-5,61
|Turcas Petrol
|2,23
|2,36
|-5,51
|Ayen Enerji
|5,54
|5,85
|-5,30
|Gözde Girişim
|4,96
|5,23
|-5,16
|Kipa Ticaret
|3,51
|3,70
|-5,14
|GSD Holding
|0,95
|1,00
|-5,00
|Otokar
|101,80
|106,90
|-4,77
|Park Elek.Madencilik
|3,72
|3,90
|-4,62
|Deva Holding
|4,22
|4,42
|-4,52