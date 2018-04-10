Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,20 1,36 -11,76
Galatasaray Sportif 2,13...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,20 1,36 -11,76
Galatasaray Sportif 2,13 2,35 -9,36
Halkbank 8,79 9,67 -9,10
Sasa Polyester 12,55 13,70 -8,39
Çemaş Döküm 1,80 1,94 -7,22
Yataş 28,50 30,56 -6,74
Bera Holding 2,63 2,81 -6,41
Datagate Bilgisayar 9,45 10,09 -6,34
Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,80 -6,15
İhlas Gayrimenkul 1,59 1,69 -5,92
Vestel 10,11 10,74 -5,87
Karsan Otomotiv 2,02 2,14 -5,61
Turcas Petrol 2,23 2,36 -5,51
Ayen Enerji 5,54 5,85 -5,30
Gözde Girişim 4,96 5,23 -5,16
Kipa Ticaret 3,51 3,70 -5,14
GSD Holding 0,95 1,00 -5,00
Otokar 101,80 106,90 -4,77
Park Elek.Madencilik 3,72 3,90 -4,62
Deva Holding 4,22 4,42 -4,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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