Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,20 1,36 -11,76 Galatasaray Sportif 2,13 2,35 -9,36 Halkbank 8,79 9,67 -9,10 Sasa Polyester 12,55 13,70 -8,39 Çemaş Döküm 1,80 1,94 -7,22 Yataş 28,50 30,56 -6,74 Bera Holding 2,63 2,81 -6,41 Datagate Bilgisayar 9,45 10,09 -6,34 Tümosan Motor ve Traktör 7,32 7,80 -6,15 İhlas Gayrimenkul 1,59 1,69 -5,92 Vestel 10,11 10,74 -5,87 Karsan Otomotiv 2,02 2,14 -5,61 Turcas Petrol 2,23 2,36 -5,51 Ayen Enerji 5,54 5,85 -5,30 Gözde Girişim 4,96 5,23 -5,16 Kipa Ticaret 3,51 3,70 -5,14 GSD Holding 0,95 1,00 -5,00 Otokar 101,80 106,90 -4,77 Park Elek.Madencilik 3,72 3,90 -4,62 Deva Holding 4,22 4,42 -4,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)