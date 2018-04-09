Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,96 9,94 -19,92
Sasa Polyester 13,70 15,85 -13,56
Vestel 10,74 11,86 -9,44
Karsan Otomotiv 2,14 2,32 -7,76
Datagate Bilgisayar 10,09 10,85 -7,00
Deva Holding 4,42 4,74 -6,75
Çemaş Döküm 1,94 2,06 -5,83
Tümosan Motor ve Traktör 7,80 8,27 -5,68
Koza Madencilik 6,13 6,49 -5,55
Park Elek.Madencilik 3,90 4,12 -5,34
Turcas Petrol 2,36 2,49 -5,22
Yataş 30,56 32,24 -5,21
Ayen Enerji 5,85 6,17 -5,19
Koza Altın 44,74 47,00 -4,81
Doğan Holding 1,36 1,42 -4,23
İhlas Holding 0,48 0,50 -4,00
Aksa Enerji 4,33 4,50 -3,78
Şekerbank 1,57 1,63 -3,68
Göltaş Çimento 62,15 64,45 -3,57
Enka İnşaat 5,47 5,67 -3,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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