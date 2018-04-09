Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,96
|9,94
|-19,92
|Sasa Polyester
|13,70
|15,85
|-13,56
|Vestel
|10,74
|11,86
|-9,44
|Karsan Otomotiv
|2,14
|2,32
|-7,76
|Datagate Bilgisayar
|10,09
|10,85
|-7,00
|Deva Holding
|4,42
|4,74
|-6,75
|Çemaş Döküm
|1,94
|2,06
|-5,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,80
|8,27
|-5,68
|Koza Madencilik
|6,13
|6,49
|-5,55
|Park Elek.Madencilik
|3,90
|4,12
|-5,34
|Turcas Petrol
|2,36
|2,49
|-5,22
|Yataş
|30,56
|32,24
|-5,21
|Ayen Enerji
|5,85
|6,17
|-5,19
|Koza Altın
|44,74
|47,00
|-4,81
|Doğan Holding
|1,36
|1,42
|-4,23
|İhlas Holding
|0,48
|0,50
|-4,00
|Aksa Enerji
|4,33
|4,50
|-3,78
|Şekerbank
|1,57
|1,63
|-3,68
|Göltaş Çimento
|62,15
|64,45
|-3,57
|Enka İnşaat
|5,47
|5,67
|-3,53