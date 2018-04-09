Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,96 9,94 -19,92 Sasa Polyester 13,70 15,85 -13,56 Vestel 10,74 11,86 -9,44 Karsan Otomotiv 2,14 2,32 -7,76 Datagate Bilgisayar 10,09 10,85 -7,00 Deva Holding 4,42 4,74 -6,75 Çemaş Döküm 1,94 2,06 -5,83 Tümosan Motor ve Traktör 7,80 8,27 -5,68 Koza Madencilik 6,13 6,49 -5,55 Park Elek.Madencilik 3,90 4,12 -5,34 Turcas Petrol 2,36 2,49 -5,22 Yataş 30,56 32,24 -5,21 Ayen Enerji 5,85 6,17 -5,19 Koza Altın 44,74 47,00 -4,81 Doğan Holding 1,36 1,42 -4,23 İhlas Holding 0,48 0,50 -4,00 Aksa Enerji 4,33 4,50 -3,78 Şekerbank 1,57 1,63 -3,68 Göltaş Çimento 62,15 64,45 -3,57 Enka İnşaat 5,47 5,67 -3,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)