Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 12,42 15,49 -19,82
Ayen Enerji 6,30 7,18 -12,26
İhlas Holding 0,49 0,52 -5,77
Galatasaray Sportif 2,38 2,49 -4,42
Datagate Bilgisayar 10,78 11,20 -3,75
Metro Holding 0,98 1,01 -2,97
Sinpaş GMYO 0,72 0,74 -2,70
Coca Cola İçecek 36,00 36,86 -2,33
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,75 54,00 -2,31
Anel Elektrik 3,08 3,15 -2,22
Tat Gıda 5,50 5,61 -1,96
Yataş 32,30 32,92 -1,88
Aselsan 28,52 28,98 -1,59
Net Holding 2,31 2,34 -1,28
Otokar 108,40 109,80 -1,28
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,20 3,24 -1,23
Şekerbank 1,65 1,67 -1,20
Arçelik 18,09 18,30 -1,15
İhlas Gayrimenkul 1,73 1,75 -1,14
Eczacıbaşı İlaç 4,33 4,38 -1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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