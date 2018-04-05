Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 12,42 15,49 -19,82 Ayen Enerji 6,30 7,18 -12,26 İhlas Holding 0,49 0,52 -5,77 Galatasaray Sportif 2,38 2,49 -4,42 Datagate Bilgisayar 10,78 11,20 -3,75 Metro Holding 0,98 1,01 -2,97 Sinpaş GMYO 0,72 0,74 -2,70 Coca Cola İçecek 36,00 36,86 -2,33 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,75 54,00 -2,31 Anel Elektrik 3,08 3,15 -2,22 Tat Gıda 5,50 5,61 -1,96 Yataş 32,30 32,92 -1,88 Aselsan 28,52 28,98 -1,59 Net Holding 2,31 2,34 -1,28 Otokar 108,40 109,80 -1,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,20 3,24 -1,23 Şekerbank 1,65 1,67 -1,20 Arçelik 18,09 18,30 -1,15 İhlas Gayrimenkul 1,73 1,75 -1,14 Eczacıbaşı İlaç 4,33 4,38 -1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)