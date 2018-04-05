Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|12,42
|15,49
|-19,82
|Ayen Enerji
|6,30
|7,18
|-12,26
|İhlas Holding
|0,49
|0,52
|-5,77
|Galatasaray Sportif
|2,38
|2,49
|-4,42
|Datagate Bilgisayar
|10,78
|11,20
|-3,75
|Metro Holding
|0,98
|1,01
|-2,97
|Sinpaş GMYO
|0,72
|0,74
|-2,70
|Coca Cola İçecek
|36,00
|36,86
|-2,33
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,75
|54,00
|-2,31
|Anel Elektrik
|3,08
|3,15
|-2,22
|Tat Gıda
|5,50
|5,61
|-1,96
|Yataş
|32,30
|32,92
|-1,88
|Aselsan
|28,52
|28,98
|-1,59
|Net Holding
|2,31
|2,34
|-1,28
|Otokar
|108,40
|109,80
|-1,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,20
|3,24
|-1,23
|Şekerbank
|1,65
|1,67
|-1,20
|Arçelik
|18,09
|18,30
|-1,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,73
|1,75
|-1,14
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|4,38
|-1,14