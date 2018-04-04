Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,05 2,43 -15,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,05 2,43 -15,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 15,49 18,15 -14,66
Ayen Enerji 7,18 8,27 -13,18
Doğan Holding 1,40 1,46 -4,11
Aselsan 28,98 30,22 -4,10
Banvit 15,21 15,85 -4,04
Metro Holding 1,01 1,05 -3,81
Petkim 7,85 8,13 -3,44
Gözde Girişim 5,05 5,19 -2,70
Park Elek.Madencilik 4,05 4,16 -2,64
Yataş 32,92 33,80 -2,60
Global Yat. Holding 3,91 4,01 -2,49
Bera Holding 2,76 2,83 -2,47
İpek Doğal Enerji 5,18 5,31 -2,45
Ülker Bisküvi 22,20 22,74 -2,37
Koza Madencilik 6,17 6,32 -2,37
Şekerbank 1,67 1,71 -2,34
ICBC Turkey Bank 4,82 4,93 -2,23
Vestel 11,62 11,88 -2,19
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,47 18,88 -2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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