Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,05 2,43 -15,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 15,49 18,15 -14,66 Ayen Enerji 7,18 8,27 -13,18 Doğan Holding 1,40 1,46 -4,11 Aselsan 28,98 30,22 -4,10 Banvit 15,21 15,85 -4,04 Metro Holding 1,01 1,05 -3,81 Petkim 7,85 8,13 -3,44 Gözde Girişim 5,05 5,19 -2,70 Park Elek.Madencilik 4,05 4,16 -2,64 Yataş 32,92 33,80 -2,60 Global Yat. Holding 3,91 4,01 -2,49 Bera Holding 2,76 2,83 -2,47 İpek Doğal Enerji 5,18 5,31 -2,45 Ülker Bisküvi 22,20 22,74 -2,37 Koza Madencilik 6,17 6,32 -2,37 Şekerbank 1,67 1,71 -2,34 ICBC Turkey Bank 4,82 4,93 -2,23 Vestel 11,62 11,88 -2,19 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,47 18,88 -2,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)