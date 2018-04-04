Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 2,05 2,43 -15,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|2,05
|2,43
|-15,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|15,49
|18,15
|-14,66
|Ayen Enerji
|7,18
|8,27
|-13,18
|Doğan Holding
|1,40
|1,46
|-4,11
|Aselsan
|28,98
|30,22
|-4,10
|Banvit
|15,21
|15,85
|-4,04
|Metro Holding
|1,01
|1,05
|-3,81
|Petkim
|7,85
|8,13
|-3,44
|Gözde Girişim
|5,05
|5,19
|-2,70
|Park Elek.Madencilik
|4,05
|4,16
|-2,64
|Yataş
|32,92
|33,80
|-2,60
|Global Yat. Holding
|3,91
|4,01
|-2,49
|Bera Holding
|2,76
|2,83
|-2,47
|İpek Doğal Enerji
|5,18
|5,31
|-2,45
|Ülker Bisküvi
|22,20
|22,74
|-2,37
|Koza Madencilik
|6,17
|6,32
|-2,37
|Şekerbank
|1,67
|1,71
|-2,34
|ICBC Turkey Bank
|4,82
|4,93
|-2,23
|Vestel
|11,62
|11,88
|-2,19
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,47
|18,88
|-2,17