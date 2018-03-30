Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 17,66 19,00 -7,05
Hürriyet Gzt.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 17,66 19,00 -7,05
Hürriyet Gzt. 1,32 1,37 -3,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63
Otokar 114,20 116,90 -2,31
İhlas Gayrimenkul 1,75 1,79 -2,23
Anadolu Cam 3,36 3,42 -1,75
Türk Hava Yolları 19,11 19,41 -1,55
Eczacıbaşı İlaç 4,33 4,39 -1,37
Bera Holding 2,89 2,93 -1,37
Tüpraş 108,40 109,90 -1,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,54 4,60 -1,30
Turcas Petrol 2,42 2,45 -1,22
Sasa Polyester 14,92 15,10 -1,19
Ege Endüstri 383,00 387,60 -1,19
Şekerbank 1,71 1,73 -1,16
Anadolu Efes 26,78 27,08 -1,11
Halkbank 8,95 9,05 -1,10
Halk GMYO 0,90 0,91 -1,10
Ak Enerji 0,95 0,96 -1,04
Metro Holding 0,98 0,99 -1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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