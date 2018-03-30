Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 17,66 19,00 -7,05 Hürriyet Gzt. 1,32 1,37 -3,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63 Otokar 114,20 116,90 -2,31 İhlas Gayrimenkul 1,75 1,79 -2,23 Anadolu Cam 3,36 3,42 -1,75 Türk Hava Yolları 19,11 19,41 -1,55 Eczacıbaşı İlaç 4,33 4,39 -1,37 Bera Holding 2,89 2,93 -1,37 Tüpraş 108,40 109,90 -1,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,54 4,60 -1,30 Turcas Petrol 2,42 2,45 -1,22 Sasa Polyester 14,92 15,10 -1,19 Ege Endüstri 383,00 387,60 -1,19 Şekerbank 1,71 1,73 -1,16 Anadolu Efes 26,78 27,08 -1,11 Halkbank 8,95 9,05 -1,10 Halk GMYO 0,90 0,91 -1,10 Ak Enerji 0,95 0,96 -1,04 Metro Holding 0,98 0,99 -1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)