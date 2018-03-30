Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 17,66 19,00 -7,05
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|17,66
|19,00
|-7,05
|Hürriyet Gzt.
|1,32
|1,37
|-3,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Otokar
|114,20
|116,90
|-2,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|1,79
|-2,23
|Anadolu Cam
|3,36
|3,42
|-1,75
|Türk Hava Yolları
|19,11
|19,41
|-1,55
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|4,39
|-1,37
|Bera Holding
|2,89
|2,93
|-1,37
|Tüpraş
|108,40
|109,90
|-1,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,54
|4,60
|-1,30
|Turcas Petrol
|2,42
|2,45
|-1,22
|Sasa Polyester
|14,92
|15,10
|-1,19
|Ege Endüstri
|383,00
|387,60
|-1,19
|Şekerbank
|1,71
|1,73
|-1,16
|Anadolu Efes
|26,78
|27,08
|-1,11
|Halkbank
|8,95
|9,05
|-1,10
|Halk GMYO
|0,90
|0,91
|-1,10
|Ak Enerji
|0,95
|0,96
|-1,04
|Metro Holding
|0,98
|0,99
|-1,01