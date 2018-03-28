Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 61,35 65,65 -6,55
Galatasaray Sportif 2,17...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 61,35 65,65 -6,55
Galatasaray Sportif 2,17 2,29 -5,24
Yataş 34,34 36,00 -4,61
Gözde Girişim 4,67 4,87 -4,11
Doğuş Otomotiv 8,11 8,40 -3,45
Yapı ve Kredi Bank. 4,41 4,56 -3,29
Ereğli Demir Çelik 10,33 10,67 -3,19
Metro Holding 0,97 1,00 -3,00
Tüpraş 121,10 124,80 -2,96
Tat Gıda 5,70 5,87 -2,90
Ülker Bisküvi 21,70 22,32 -2,78
Coca Cola İçecek 35,28 36,28 -2,76
Şişe Cam 4,97 5,11 -2,74
Koza Madencilik 6,09 6,26 -2,72
Bera Holding 2,88 2,96 -2,70
Sinpaş GMYO 0,72 0,74 -2,70
Emlak Konut GMYO 2,53 2,60 -2,69
Hürriyet Gzt. 1,45 1,49 -2,68
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,70 54,15 -2,68
Net Holding 2,22 2,28 -2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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