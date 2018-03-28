Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 61,35 65,65 -6,55
Galatasaray Sportif 2,17...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|61,35
|65,65
|-6,55
|Galatasaray Sportif
|2,17
|2,29
|-5,24
|Yataş
|34,34
|36,00
|-4,61
|Gözde Girişim
|4,67
|4,87
|-4,11
|Doğuş Otomotiv
|8,11
|8,40
|-3,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,41
|4,56
|-3,29
|Ereğli Demir Çelik
|10,33
|10,67
|-3,19
|Metro Holding
|0,97
|1,00
|-3,00
|Tüpraş
|121,10
|124,80
|-2,96
|Tat Gıda
|5,70
|5,87
|-2,90
|Ülker Bisküvi
|21,70
|22,32
|-2,78
|Coca Cola İçecek
|35,28
|36,28
|-2,76
|Şişe Cam
|4,97
|5,11
|-2,74
|Koza Madencilik
|6,09
|6,26
|-2,72
|Bera Holding
|2,88
|2,96
|-2,70
|Sinpaş GMYO
|0,72
|0,74
|-2,70
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|2,60
|-2,69
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|1,49
|-2,68
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|52,70
|54,15
|-2,68
|Net Holding
|2,22
|2,28
|-2,63