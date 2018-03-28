Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 61,35 65,65 -6,55 Galatasaray Sportif 2,17 2,29 -5,24 Yataş 34,34 36,00 -4,61 Gözde Girişim 4,67 4,87 -4,11 Doğuş Otomotiv 8,11 8,40 -3,45 Yapı ve Kredi Bank. 4,41 4,56 -3,29 Ereğli Demir Çelik 10,33 10,67 -3,19 Metro Holding 0,97 1,00 -3,00 Tüpraş 121,10 124,80 -2,96 Tat Gıda 5,70 5,87 -2,90 Ülker Bisküvi 21,70 22,32 -2,78 Coca Cola İçecek 35,28 36,28 -2,76 Şişe Cam 4,97 5,11 -2,74 Koza Madencilik 6,09 6,26 -2,72 Bera Holding 2,88 2,96 -2,70 Sinpaş GMYO 0,72 0,74 -2,70 Emlak Konut GMYO 2,53 2,60 -2,69 Hürriyet Gzt. 1,45 1,49 -2,68 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 52,70 54,15 -2,68 Net Holding 2,22 2,28 -2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)