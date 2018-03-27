Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 14,15 15,85 -10,73 Vestel 11,40 12,23 -6,79 Karsan Otomotiv 2,30 2,46 -6,50 Deva Holding 4,57 4,87 -6,16 Doğan Holding 1,33 1,40 -5,00 Galatasaray Sportif 2,29 2,39 -4,18 Hürriyet Gzt. 1,49 1,54 -3,25 Aksa 16,83 17,39 -3,22 Ege Endüstri 386,50 399,20 -3,18 GSD Holding 0,94 0,97 -3,09 Gözde Girişim 4,87 5,01 -2,79 Yataş 36,00 37,00 -2,70 Aksa Enerji 4,44 4,56 -2,63 Banvit 16,66 17,05 -2,29 Koza Madencilik 6,26 6,40 -2,19 Tümosan Motor ve Traktör 8,30 8,48 -2,12 Kardemir (D) 3,89 3,97 -2,02 Pegasus 35,00 35,70 -1,96 Koza Altın 40,92 41,70 -1,87 Bizim Mağazaları 7,95 8,10 -1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)