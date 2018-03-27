Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 14,15 15,85 -10,73
Vestel 11,40 12,23 -6,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14,15
|15,85
|-10,73
|Vestel
|11,40
|12,23
|-6,79
|Karsan Otomotiv
|2,30
|2,46
|-6,50
|Deva Holding
|4,57
|4,87
|-6,16
|Doğan Holding
|1,33
|1,40
|-5,00
|Galatasaray Sportif
|2,29
|2,39
|-4,18
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|1,54
|-3,25
|Aksa
|16,83
|17,39
|-3,22
|Ege Endüstri
|386,50
|399,20
|-3,18
|GSD Holding
|0,94
|0,97
|-3,09
|Gözde Girişim
|4,87
|5,01
|-2,79
|Yataş
|36,00
|37,00
|-2,70
|Aksa Enerji
|4,44
|4,56
|-2,63
|Banvit
|16,66
|17,05
|-2,29
|Koza Madencilik
|6,26
|6,40
|-2,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,30
|8,48
|-2,12
|Kardemir (D)
|3,89
|3,97
|-2,02
|Pegasus
|35,00
|35,70
|-1,96
|Koza Altın
|40,92
|41,70
|-1,87
|Bizim Mağazaları
|7,95
|8,10
|-1,85