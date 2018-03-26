Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 1,54 1,70 -9,41 ICBC Turkey Bank 4,77 4,92 -3,05 Anel Elektrik 3,19 3,26 -2,15 Metro Holding 0,99 1,01 -1,98 Ereğli Demir Çelik 10,61 10,82 -1,94 Turcas Petrol 2,54 2,59 -1,93 Odaş Elektrik 6,71 6,84 -1,90 Anadolu Cam 3,49 3,55 -1,69 Vakıflar Bankası 6,67 6,78 -1,62 Koç Holding 16,16 16,41 -1,52 Akbank 9,77 9,92 -1,51 Global Yat. Holding 3,93 3,99 -1,50 Kardemir (D) 3,97 4,03 -1,49 Vakıf GMYO 2,70 2,74 -1,46 İş Bankası (C) 7,12 7,22 -1,39 Gözde Girişim 5,01 5,08 -1,38 Tekfen Holding 17,47 17,71 -1,36 Şişe Cam 5,11 5,18 -1,35 Tat Gıda 5,98 6,06 -1,32 Halkbank 9,08 9,20 -1,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)