Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|1,70
|-9,41
|ICBC Turkey Bank
|4,77
|4,92
|-3,05
|Anel Elektrik
|3,19
|3,26
|-2,15
|Metro Holding
|0,99
|1,01
|-1,98
|Ereğli Demir Çelik
|10,61
|10,82
|-1,94
|Turcas Petrol
|2,54
|2,59
|-1,93
|Odaş Elektrik
|6,71
|6,84
|-1,90
|Anadolu Cam
|3,49
|3,55
|-1,69
|Vakıflar Bankası
|6,67
|6,78
|-1,62
|Koç Holding
|16,16
|16,41
|-1,52
|Akbank
|9,77
|9,92
|-1,51
|Global Yat. Holding
|3,93
|3,99
|-1,50
|Kardemir (D)
|3,97
|4,03
|-1,49
|Vakıf GMYO
|2,70
|2,74
|-1,46
|İş Bankası (C)
|7,12
|7,22
|-1,39
|Gözde Girişim
|5,01
|5,08
|-1,38
|Tekfen Holding
|17,47
|17,71
|-1,36
|Şişe Cam
|5,11
|5,18
|-1,35
|Tat Gıda
|5,98
|6,06
|-1,32
|Halkbank
|9,08
|9,20
|-1,30