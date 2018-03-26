Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hürriyet Gzt. 1,54 1,70 -9,41
ICBC Turkey Bank 4,77 4,92 -3,05
Anel Elektrik 3,19 3,26 -2,15
Metro Holding 0,99 1,01 -1,98
Ereğli Demir Çelik 10,61 10,82 -1,94
Turcas Petrol 2,54 2,59 -1,93
Odaş Elektrik 6,71 6,84 -1,90
Anadolu Cam 3,49 3,55 -1,69
Vakıflar Bankası 6,67 6,78 -1,62
Koç Holding 16,16 16,41 -1,52
Akbank 9,77 9,92 -1,51
Global Yat. Holding 3,93 3,99 -1,50
Kardemir (D) 3,97 4,03 -1,49
Vakıf GMYO 2,70 2,74 -1,46
İş Bankası (C) 7,12 7,22 -1,39
Gözde Girişim 5,01 5,08 -1,38
Tekfen Holding 17,47 17,71 -1,36
Şişe Cam 5,11 5,18 -1,35
Tat Gıda 5,98 6,06 -1,32
Halkbank 9,08 9,20 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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