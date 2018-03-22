Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,40
|-5,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,78
|1,84
|-3,26
|Bizim Mağazaları
|8,26
|8,50
|-2,82
|Kardemir (D)
|4,04
|4,14
|-2,42
|Ülker Bisküvi
|22,70
|23,26
|-2,41
|Karsan Otomotiv
|2,17
|2,22
|-2,25
|GSD Holding
|0,88
|0,90
|-2,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,55
|4,65
|-2,15
|Vakıflar Bankası
|6,73
|6,87
|-2,04
|Bera Holding
|2,93
|2,99
|-2,01
|Metro Holding
|1,00
|1,02
|-1,96
|Kipa Ticaret
|3,75
|3,82
|-1,83
|Halkbank
|9,14
|9,31
|-1,83
|Global Yat. Holding
|3,94
|4,01
|-1,75
|Garanti Bankası
|10,97
|11,16
|-1,70
|Türk Telekom
|6,78
|6,89
|-1,60
|Şişe Cam
|5,11
|5,19
|-1,54
|Anel Elektrik
|3,23
|3,28
|-1,52
|Net Holding
|2,35
|2,38
|-1,26
|Anadolu Cam
|3,55
|3,59
|-1,11