Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,40 -5,00 İhlas Gayrimenkul 1,78 1,84 -3,26 Bizim Mağazaları 8,26 8,50 -2,82 Kardemir (D) 4,04 4,14 -2,42 Ülker Bisküvi 22,70 23,26 -2,41 Karsan Otomotiv 2,17 2,22 -2,25 GSD Holding 0,88 0,90 -2,22 Yapı ve Kredi Bank. 4,55 4,65 -2,15 Vakıflar Bankası 6,73 6,87 -2,04 Bera Holding 2,93 2,99 -2,01 Metro Holding 1,00 1,02 -1,96 Kipa Ticaret 3,75 3,82 -1,83 Halkbank 9,14 9,31 -1,83 Global Yat. Holding 3,94 4,01 -1,75 Garanti Bankası 10,97 11,16 -1,70 Türk Telekom 6,78 6,89 -1,60 Şişe Cam 5,11 5,19 -1,54 Anel Elektrik 3,23 3,28 -1,52 Net Holding 2,35 2,38 -1,26 Anadolu Cam 3,55 3,59 -1,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)