Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,40 -5,00
İhlas Gayrimenkul 1,78 1,84 -3,26
Bizim Mağazaları 8,26 8,50 -2,82
Kardemir (D) 4,04 4,14 -2,42
Ülker Bisküvi 22,70 23,26 -2,41
Karsan Otomotiv 2,17 2,22 -2,25
GSD Holding 0,88 0,90 -2,22
Yapı ve Kredi Bank. 4,55 4,65 -2,15
Vakıflar Bankası 6,73 6,87 -2,04
Bera Holding 2,93 2,99 -2,01
Metro Holding 1,00 1,02 -1,96
Kipa Ticaret 3,75 3,82 -1,83
Halkbank 9,14 9,31 -1,83
Global Yat. Holding 3,94 4,01 -1,75
Garanti Bankası 10,97 11,16 -1,70
Türk Telekom 6,78 6,89 -1,60
Şişe Cam 5,11 5,19 -1,54
Anel Elektrik 3,23 3,28 -1,52
Net Holding 2,35 2,38 -1,26
Anadolu Cam 3,55 3,59 -1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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