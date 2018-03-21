Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Koza Madencilik 6,43 6,59 -2,43 Anel Elektrik 3,28 3,35 -2,09 Koza Altın 39,12 39,94 -2,05 Çemtaş 4,51 4,60 -1,96 Anadolu Efes 26,60 27,04 -1,63 Aksa Enerji 4,46 4,53 -1,55 Sinpaş GMYO 0,69 0,70 -1,43 T.S.K.B. 1,59 1,61 -1,24 Gözde Girişim 5,15 5,21 -1,15 İpek Doğal Enerji 5,25 5,30 -0,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 3,34 -0,90 Ford Otosan 62,10 62,65 -0,88 Global Yat. Holding 4,01 4,04 -0,74 Bizim Mağazaları 8,50 8,56 -0,70 Bera Holding 2,99 3,01 -0,66 Tümosan Motor ve Traktör 8,26 8,31 -0,60 Yataş 35,48 35,68 -0,56 Enerjisa Enerji 7,18 7,22 -0,55 Enka İnşaat 5,39 5,42 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)