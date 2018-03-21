Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Koza Madencilik
|6,43
|6,59
|-2,43
|Anel Elektrik
|3,28
|3,35
|-2,09
|Koza Altın
|39,12
|39,94
|-2,05
|Çemtaş
|4,51
|4,60
|-1,96
|Anadolu Efes
|26,60
|27,04
|-1,63
|Aksa Enerji
|4,46
|4,53
|-1,55
|Sinpaş GMYO
|0,69
|0,70
|-1,43
|T.S.K.B.
|1,59
|1,61
|-1,24
|Gözde Girişim
|5,15
|5,21
|-1,15
|İpek Doğal Enerji
|5,25
|5,30
|-0,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,31
|3,34
|-0,90
|Ford Otosan
|62,10
|62,65
|-0,88
|Global Yat. Holding
|4,01
|4,04
|-0,74
|Bizim Mağazaları
|8,50
|8,56
|-0,70
|Bera Holding
|2,99
|3,01
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,26
|8,31
|-0,60
|Yataş
|35,48
|35,68
|-0,56
|Enerjisa Enerji
|7,18
|7,22
|-0,55
|Enka İnşaat
|5,39
|5,42
|-0,55