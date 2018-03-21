Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Koza Madencilik 6,43 6,59 -2,43
Anel Elektrik 3,28 3,35 -2,09
Koza Altın 39,12 39,94 -2,05
Çemtaş 4,51 4,60 -1,96
Anadolu Efes 26,60 27,04 -1,63
Aksa Enerji 4,46 4,53 -1,55
Sinpaş GMYO 0,69 0,70 -1,43
T.S.K.B. 1,59 1,61 -1,24
Gözde Girişim 5,15 5,21 -1,15
İpek Doğal Enerji 5,25 5,30 -0,94
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,31 3,34 -0,90
Ford Otosan 62,10 62,65 -0,88
Global Yat. Holding 4,01 4,04 -0,74
Bizim Mağazaları 8,50 8,56 -0,70
Bera Holding 2,99 3,01 -0,66
Tümosan Motor ve Traktör 8,26 8,31 -0,60
Yataş 35,48 35,68 -0,56
Enerjisa Enerji 7,18 7,22 -0,55
Enka İnşaat 5,39 5,42 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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