Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 35,68 36,64 -2,62 Kardemir (D) 4,09 4,18 -2,15 Coca Cola İçecek 36,64 37,42 -2,08 Bim Mağazalar 74,20 75,75 -2,05 Beşiktaş Futbol Yat. 3,69 3,76 -1,86 Türk Telekom 6,85 6,96 -1,58 Sinpaş GMYO 0,70 0,71 -1,41 Bera Holding 3,01 3,05 -1,31 Migros Ticaret 23,40 23,70 -1,27 Aygaz 14,99 15,16 -1,12 İhlas Gayrimenkul 1,82 1,84 -1,09 Aksa 16,47 16,65 -1,08 Ege Endüstri 384,10 388,00 -1,01 Fenerbahçe Futbol 33,20 33,52 -0,95 Kipa Ticaret 3,67 3,70 -0,81 İş GMYO 1,32 1,33 -0,75 Otokar 115,30 116,10 -0,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,50 4,53 -0,66 Tekfen Holding 17,49 17,60 -0,63 Koç Holding 16,51 16,61 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)