Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 35,68 36,64 -2,62
Kardemir (D) 4,09 4,18 -2,15 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|35,68
|36,64
|-2,62
|Kardemir (D)
|4,09
|4,18
|-2,15
|Coca Cola İçecek
|36,64
|37,42
|-2,08
|Bim Mağazalar
|74,20
|75,75
|-2,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,69
|3,76
|-1,86
|Türk Telekom
|6,85
|6,96
|-1,58
|Sinpaş GMYO
|0,70
|0,71
|-1,41
|Bera Holding
|3,01
|3,05
|-1,31
|Migros Ticaret
|23,40
|23,70
|-1,27
|Aygaz
|14,99
|15,16
|-1,12
|İhlas Gayrimenkul
|1,82
|1,84
|-1,09
|Aksa
|16,47
|16,65
|-1,08
|Ege Endüstri
|384,10
|388,00
|-1,01
|Fenerbahçe Futbol
|33,20
|33,52
|-0,95
|Kipa Ticaret
|3,67
|3,70
|-0,81
|İş GMYO
|1,32
|1,33
|-0,75
|Otokar
|115,30
|116,10
|-0,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,50
|4,53
|-0,66
|Tekfen Holding
|17,49
|17,60
|-0,63
|Koç Holding
|16,51
|16,61
|-0,60