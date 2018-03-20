Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 35,68 36,64 -2,62
Kardemir (D) 4,09 4,18 -2,15 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 35,68 36,64 -2,62
Kardemir (D) 4,09 4,18 -2,15
Coca Cola İçecek 36,64 37,42 -2,08
Bim Mağazalar 74,20 75,75 -2,05
Beşiktaş Futbol Yat. 3,69 3,76 -1,86
Türk Telekom 6,85 6,96 -1,58
Sinpaş GMYO 0,70 0,71 -1,41
Bera Holding 3,01 3,05 -1,31
Migros Ticaret 23,40 23,70 -1,27
Aygaz 14,99 15,16 -1,12
İhlas Gayrimenkul 1,82 1,84 -1,09
Aksa 16,47 16,65 -1,08
Ege Endüstri 384,10 388,00 -1,01
Fenerbahçe Futbol 33,20 33,52 -0,95
Kipa Ticaret 3,67 3,70 -0,81
İş GMYO 1,32 1,33 -0,75
Otokar 115,30 116,10 -0,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,50 4,53 -0,66
Tekfen Holding 17,49 17,60 -0,63
Koç Holding 16,51 16,61 -0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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