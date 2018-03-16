Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 3,55 3,67 -3,27 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,20 52,50 -2,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,57 4,68 -2,35 Turcas Petrol 2,53 2,59 -2,32 Pegasus 36,36 37,22 -2,31 Banvit 17,43 17,80 -2,08 İhlas Holding 0,48 0,49 -2,04 Odaş Elektrik 7,12 7,24 -1,66 Aksa Enerji 4,48 4,55 -1,54 Deva Holding 4,50 4,57 -1,53 Trakya Cam 4,87 4,94 -1,42 Sinpaş GMYO 0,71 0,72 -1,39 Doğan Holding 0,72 0,73 -1,37 Erbosan 79,35 80,45 -1,37 Brisa 7,00 7,09 -1,27 Soda Sanayii 5,08 5,14 -1,17 Kordsa Global 7,83 7,92 -1,14 Turkcell 15,40 15,56 -1,03 Galatasaray Sportif 1,98 2,00 -1,00 Park Elek.Madencilik 3,98 4,02 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)