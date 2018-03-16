Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,55 3,67 -3,27
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,55 3,67 -3,27
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 51,20 52,50 -2,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,57 4,68 -2,35
Turcas Petrol 2,53 2,59 -2,32
Pegasus 36,36 37,22 -2,31
Banvit 17,43 17,80 -2,08
İhlas Holding 0,48 0,49 -2,04
Odaş Elektrik 7,12 7,24 -1,66
Aksa Enerji 4,48 4,55 -1,54
Deva Holding 4,50 4,57 -1,53
Trakya Cam 4,87 4,94 -1,42
Sinpaş GMYO 0,71 0,72 -1,39
Doğan Holding 0,72 0,73 -1,37
Erbosan 79,35 80,45 -1,37
Brisa 7,00 7,09 -1,27
Soda Sanayii 5,08 5,14 -1,17
Kordsa Global 7,83 7,92 -1,14
Turkcell 15,40 15,56 -1,03
Galatasaray Sportif 1,98 2,00 -1,00
Park Elek.Madencilik 3,98 4,02 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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