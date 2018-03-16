Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 3,55 3,67 -3,27
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|3,55
|3,67
|-3,27
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|51,20
|52,50
|-2,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,57
|4,68
|-2,35
|Turcas Petrol
|2,53
|2,59
|-2,32
|Pegasus
|36,36
|37,22
|-2,31
|Banvit
|17,43
|17,80
|-2,08
|İhlas Holding
|0,48
|0,49
|-2,04
|Odaş Elektrik
|7,12
|7,24
|-1,66
|Aksa Enerji
|4,48
|4,55
|-1,54
|Deva Holding
|4,50
|4,57
|-1,53
|Trakya Cam
|4,87
|4,94
|-1,42
|Sinpaş GMYO
|0,71
|0,72
|-1,39
|Doğan Holding
|0,72
|0,73
|-1,37
|Erbosan
|79,35
|80,45
|-1,37
|Brisa
|7,00
|7,09
|-1,27
|Soda Sanayii
|5,08
|5,14
|-1,17
|Kordsa Global
|7,83
|7,92
|-1,14
|Turkcell
|15,40
|15,56
|-1,03
|Galatasaray Sportif
|1,98
|2,00
|-1,00
|Park Elek.Madencilik
|3,98
|4,02
|-1,00