Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 4,55 4,69 -2,99
Şişe Cam 5,07 5,19 -2,31 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa Enerji
|4,55
|4,69
|-2,99
|Şişe Cam
|5,07
|5,19
|-2,31
|Koç Holding
|16,51
|16,88
|-2,19
|Kipa Ticaret
|3,74
|3,82
|-2,09
|Sabancı Holding
|10,53
|10,75
|-2,05
|Ford Otosan
|63,00
|64,30
|-2,02
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,47
|3,54
|-1,98
|Deva Holding
|4,57
|4,66
|-1,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,68
|4,76
|-1,68
|Net Holding
|2,36
|2,40
|-1,67
|Bizim Mağazaları
|8,67
|8,81
|-1,59
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|4,08
|-1,47
|İş Bankası (C)
|7,38
|7,49
|-1,47
|Garanti Bankası
|11,23
|11,39
|-1,40
|Sinpaş GMYO
|0,72
|0,73
|-1,37
|Doğan Holding
|0,73
|0,74
|-1,35
|Anadolu Efes
|26,28
|26,62
|-1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,65
|4,71
|-1,27
|Alarko GMYO
|48,22
|48,84
|-1,27
|Tofaş Oto. Fab.
|28,14
|28,50
|-1,26