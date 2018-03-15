Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 4,55 4,69 -2,99 Şişe Cam 5,07 5,19 -2,31 Koç Holding 16,51 16,88 -2,19 Kipa Ticaret 3,74 3,82 -2,09 Sabancı Holding 10,53 10,75 -2,05 Ford Otosan 63,00 64,30 -2,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,47 3,54 -1,98 Deva Holding 4,57 4,66 -1,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,68 4,76 -1,68 Net Holding 2,36 2,40 -1,67 Bizim Mağazaları 8,67 8,81 -1,59 Park Elek.Madencilik 4,02 4,08 -1,47 İş Bankası (C) 7,38 7,49 -1,47 Garanti Bankası 11,23 11,39 -1,40 Sinpaş GMYO 0,72 0,73 -1,37 Doğan Holding 0,73 0,74 -1,35 Anadolu Efes 26,28 26,62 -1,28 Yapı ve Kredi Bank. 4,65 4,71 -1,27 Alarko GMYO 48,22 48,84 -1,27 Tofaş Oto. Fab. 28,14 28,50 -1,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)