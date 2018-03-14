Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,27 5,57 -5,39 Ülker Bisküvi 21,80 22,72 -4,05 Aksa Enerji 4,69 4,86 -3,50 Karsan Otomotiv 2,08 2,15 -3,26 T.S.K.B. 1,61 1,66 -3,01 Metro Holding 1,00 1,03 -2,91 Erbosan 80,95 83,00 -2,47 Ege Endüstri 369,80 379,00 -2,43 Anadolu Cam 3,64 3,73 -2,41 Türk Telekom 6,92 7,09 -2,40 Alarko GMYO 48,84 49,96 -2,24 Anadolu Efes 26,62 27,20 -2,13 İş Bankası (C) 7,49 7,65 -2,09 Tekfen Holding 17,38 17,75 -2,08 Bim Mağazalar 75,35 76,95 -2,08 Anel Elektrik 3,42 3,49 -2,01 Garanti Bankası 11,39 11,62 -1,98 Sasa Polyester 11,54 11,77 -1,95 Şekerbank 1,59 1,62 -1,85 Netaş Telekom. 15,05 15,30 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)