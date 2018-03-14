Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 5,27 5,57 -5,39
Ülker Bisküvi 21,80 22,72 -4,05...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,27
|5,57
|-5,39
|Ülker Bisküvi
|21,80
|22,72
|-4,05
|Aksa Enerji
|4,69
|4,86
|-3,50
|Karsan Otomotiv
|2,08
|2,15
|-3,26
|T.S.K.B.
|1,61
|1,66
|-3,01
|Metro Holding
|1,00
|1,03
|-2,91
|Erbosan
|80,95
|83,00
|-2,47
|Ege Endüstri
|369,80
|379,00
|-2,43
|Anadolu Cam
|3,64
|3,73
|-2,41
|Türk Telekom
|6,92
|7,09
|-2,40
|Alarko GMYO
|48,84
|49,96
|-2,24
|Anadolu Efes
|26,62
|27,20
|-2,13
|İş Bankası (C)
|7,49
|7,65
|-2,09
|Tekfen Holding
|17,38
|17,75
|-2,08
|Bim Mağazalar
|75,35
|76,95
|-2,08
|Anel Elektrik
|3,42
|3,49
|-2,01
|Garanti Bankası
|11,39
|11,62
|-1,98
|Sasa Polyester
|11,54
|11,77
|-1,95
|Şekerbank
|1,59
|1,62
|-1,85
|Netaş Telekom.
|15,05
|15,30
|-1,63