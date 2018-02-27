Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,96 11,77 -6,88
Zorlu Enerji 2,12 2,19 -3,20 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,96
|11,77
|-6,88
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,19
|-3,20
|Ak Enerji
|0,93
|0,96
|-3,12
|Park Elek.Madencilik
|3,80
|3,90
|-2,56
|ASELSAN
|31,52
|32,28
|-2,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,80
|4,91
|-2,24
|Erbosan
|80,75
|82,35
|-1,94
|Global Yat. Holding
|4,05
|4,13
|-1,94
|Şekerbank
|1,59
|1,62
|-1,85
|Türk Telekom
|6,50
|6,62
|-1,81
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|1,11
|-1,80
|Banvit
|18,64
|18,98
|-1,79
|Pegasus
|35,36
|36,00
|-1,78
|İhlas Gayrimenkul
|1,73
|1,76
|-1,70
|Alarko GMYO
|49,80
|50,65
|-1,68
|Türk Traktör
|77,60
|78,90
|-1,65
|Odaş Elektrik
|7,34
|7,46
|-1,61
|İpek Doğal Enerji
|5,00
|5,08
|-1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|30,74
|31,22
|-1,54
|Aksa
|15,45
|15,68
|-1,47