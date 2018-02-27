Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,96 11,77 -6,88 Zorlu Enerji 2,12 2,19 -3,20 Ak Enerji 0,93 0,96 -3,12 Park Elek.Madencilik 3,80 3,90 -2,56 ASELSAN 31,52 32,28 -2,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,80 4,91 -2,24 Erbosan 80,75 82,35 -1,94 Global Yat. Holding 4,05 4,13 -1,94 Şekerbank 1,59 1,62 -1,85 Türk Telekom 6,50 6,62 -1,81 Hürriyet Gzt. 1,09 1,11 -1,80 Banvit 18,64 18,98 -1,79 Pegasus 35,36 36,00 -1,78 İhlas Gayrimenkul 1,73 1,76 -1,70 Alarko GMYO 49,80 50,65 -1,68 Türk Traktör 77,60 78,90 -1,65 Odaş Elektrik 7,34 7,46 -1,61 İpek Doğal Enerji 5,00 5,08 -1,57 Tofaş Oto. Fab. 30,74 31,22 -1,54 Aksa 15,45 15,68 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)