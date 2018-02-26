Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 36,40 37,70 -3,45 Bera Holding 2,36 2,44 -3,28 T.S.K.B. 1,65 1,69 -2,37 İhlas Holding 0,47 0,48 -2,08 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,91 4,99 -1,60 Sasa Polyester 10,12 10,26 -1,36 Tümosan Motor ve Traktör 8,33 8,43 -1,19 GSD Holding 0,84 0,85 -1,18 Banvit 18,98 19,16 -0,94 Tat Gıda 5,87 5,92 -0,84 Soda Sanayii 5,05 5,09 -0,79 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,20 53,60 -0,75 Enerjisa Enerji 7,14 7,19 -0,70 Ege Endüstri 322,50 324,70 -0,68 Çemtaş 4,49 4,52 -0,66 Galatasaray Sportif 6,06 6,10 -0,66 Anadolu Cam 3,15 3,17 -0,63 Tüpraş 117,90 118,50 -0,51 Alarko GMYO 50,65 50,90 -0,49 Arçelik 18,90 18,97 -0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)