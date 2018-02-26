Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 36,40 37,70 -3,45
Bera Holding 2,36...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 36,40 37,70 -3,45
Bera Holding 2,36 2,44 -3,28
T.S.K.B. 1,65 1,69 -2,37
İhlas Holding 0,47 0,48 -2,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,91 4,99 -1,60
Sasa Polyester 10,12 10,26 -1,36
Tümosan Motor ve Traktör 8,33 8,43 -1,19
GSD Holding 0,84 0,85 -1,18
Banvit 18,98 19,16 -0,94
Tat Gıda 5,87 5,92 -0,84
Soda Sanayii 5,05 5,09 -0,79
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,20 53,60 -0,75
Enerjisa Enerji 7,14 7,19 -0,70
Ege Endüstri 322,50 324,70 -0,68
Çemtaş 4,49 4,52 -0,66
Galatasaray Sportif 6,06 6,10 -0,66
Anadolu Cam 3,15 3,17 -0,63
Tüpraş 117,90 118,50 -0,51
Alarko GMYO 50,65 50,90 -0,49
Arçelik 18,90 18,97 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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