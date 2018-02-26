Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 36,40 37,70 -3,45
Bera Holding 2,36...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|36,40
|37,70
|-3,45
|Bera Holding
|2,36
|2,44
|-3,28
|T.S.K.B.
|1,65
|1,69
|-2,37
|İhlas Holding
|0,47
|0,48
|-2,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,91
|4,99
|-1,60
|Sasa Polyester
|10,12
|10,26
|-1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,33
|8,43
|-1,19
|GSD Holding
|0,84
|0,85
|-1,18
|Banvit
|18,98
|19,16
|-0,94
|Tat Gıda
|5,87
|5,92
|-0,84
|Soda Sanayii
|5,05
|5,09
|-0,79
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,20
|53,60
|-0,75
|Enerjisa Enerji
|7,14
|7,19
|-0,70
|Ege Endüstri
|322,50
|324,70
|-0,68
|Çemtaş
|4,49
|4,52
|-0,66
|Galatasaray Sportif
|6,06
|6,10
|-0,66
|Anadolu Cam
|3,15
|3,17
|-0,63
|Tüpraş
|117,90
|118,50
|-0,51
|Alarko GMYO
|50,65
|50,90
|-0,49
|Arçelik
|18,90
|18,97
|-0,37