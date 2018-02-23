Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,44 2,55 -4,31 Kipa Ticaret 4,47 4,65 -3,87 Global Yat. Holding 4,10 4,17 -1,68 Ülker Bisküvi 23,20 23,56 -1,53 Turcas Petrol 2,36 2,39 -1,26 Aksa 15,60 15,75 -0,95 Sasa Polyester 10,26 10,35 -0,87 Kartonsan 286,40 288,90 -0,87 Tofaş Oto. Fab. 30,46 30,72 -0,85 Aygaz 15,32 15,45 -0,84 Doğuş Otomotiv 8,42 8,49 -0,82 İş GMYO 1,36 1,37 -0,73 Koza Altın 33,18 33,42 -0,72 Gübre Fabrik. 4,57 4,60 -0,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,19 3,21 -0,62 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,99 5,02 -0,60 Brisa 7,13 7,17 -0,56 Enka İnşaat 5,54 5,57 -0,54 Anadolu Efes 26,44 26,58 -0,53 Fenerbahçe Futbol 37,70 37,88 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)