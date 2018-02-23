Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,44 2,55 -4,31
Kipa Ticaret 4,47 4,65 -3,87 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,44
|2,55
|-4,31
|Kipa Ticaret
|4,47
|4,65
|-3,87
|Global Yat. Holding
|4,10
|4,17
|-1,68
|Ülker Bisküvi
|23,20
|23,56
|-1,53
|Turcas Petrol
|2,36
|2,39
|-1,26
|Aksa
|15,60
|15,75
|-0,95
|Sasa Polyester
|10,26
|10,35
|-0,87
|Kartonsan
|286,40
|288,90
|-0,87
|Tofaş Oto. Fab.
|30,46
|30,72
|-0,85
|Aygaz
|15,32
|15,45
|-0,84
|Doğuş Otomotiv
|8,42
|8,49
|-0,82
|İş GMYO
|1,36
|1,37
|-0,73
|Koza Altın
|33,18
|33,42
|-0,72
|Gübre Fabrik.
|4,57
|4,60
|-0,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,19
|3,21
|-0,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,99
|5,02
|-0,60
|Brisa
|7,13
|7,17
|-0,56
|Enka İnşaat
|5,54
|5,57
|-0,54
|Anadolu Efes
|26,44
|26,58
|-0,53
|Fenerbahçe Futbol
|37,70
|37,88
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)